ANALIZA
Đivo Đurović: Trumpov plan za Gazu je njegov najsuvisliji vanjskopolitički korak koji je ikad napravio
N1 Info
|
03. lis. 2025. 14:18
|
0komentara
Novinar i analitičar Đivo Đurović gostovao je u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak i komentirao aktualne vanjskopolitičke teme.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 35 min.
SK
|
prije 14 min.
Najnovije
Oglas
Oglas