borba protiv Hezbolaha
Netanyahu: Naredio sam vojsci da se probije dalje u Libanon
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u nedjelju da je naredio vojsci da se probije dalje u Libanon u borbi protiv militantne skupine Hezbolah koju podržava Iran, unatoč prekidu vatre objavljenom prije više od šest tjedana.
"Naložio sam (vojsci) da proširi svoje kopnene manevre u Libanonu“, rekao je Netanyahu u izjavi.
Izraelska vojska upozorila je ranije u nedjelju stanovništvo na jugu Libanona da se evakuira, ubrzo nakon što je potvrdila da je zauzela utvrdu Beaufort, stratešku točku na visokom grebenu iznad rijeke Litani, prenio je BBC.
Izraelske obrambene snage (IDF) ponovile su poziv na evakuaciju svim civilima južno od rijeke Zahrani.
„Svatko tko se nađe u blizini pripadnika Hezbolaha, njihovih uporišta ili naoružanja, ugrožava vlastiti život”, upozorio je glasnogovornik vojske.
Izrael sa svakim novim danom proširuje svoje područje u borbi protiv Hezbolaha, piše BBC.
Najnovije upozorenje o evakuaciji drugi je put u posljednjih nekoliko dana da Izrael poziva stanovnike na napuštanje cjelokupnog juga zemlje južno od rijeke Zahrani.
Glasnogovornik IDF-a potvrdio je da u operaciji, koja se trenutačno širi na dodatna područja, sudjeluje značajan broj kopnenih trupa IDF-a.
Novi je to jasan pokazatelj da izraelske kopnene snage prodiru sve dublje u libanonski teritorij, prelazeći svoju prvotnu liniju razgraničenja na rijeci Litani, piše BBC.
Prelijevanje iranskog rata
Borbe u Libanonu najšire su prelijevanje iranskog rata, a raselile su više od 1,2 milijuna Libanonaca zbog izraelskih napada i naredbi za evakuaciju od 2. ožujka.
Tada je Hezbolah počeo ispaljivati rakete i dronove na Izrael kako bi podržao svog saveznika Iran.
U izraelskim napadima dosad je ubijeno više od 3370 ljudi, prema libanonskoj vladi. Izrael tvrdi da su u istom razdoblju ubijena 24 njegova vojnika i četiri civila.
Deseci tisuća Izraelaca na sjeveru zemlje također su raseljeni zbog raketa i dronova Hezbolaha, ističe Reuters.
