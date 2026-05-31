zapaljeni luksuzni automobili
Poduzetnik progovorio o iznudi: "Ne bih platio ni sedam eura, a kamoli sedam milijuna"
Velikogorički poduzetnik kojem su u posljednja dva tjedna zapaljeni luksuzni automobili, pri čemu je stradala i zgrada, tvrdi da je sve počelo prijetnjama i pokušajem iznude teškog milijunskog iznosa.
Oglas
Velikogorički građevinski poduzetnik, kojem su prošlog tjedna zapaljeni Lamborghiniji, tvrdi da je cijeli slučaj počeo prijetnjama i pokušajem iznude čak sedam milijuna eura u kriptovalutama. Kaže kako mu je prije petnaestak dana stigla poruka u kojoj mu je nepoznata osoba zaprijetila da će mu zapaliti automobile ako ne uplati traženi iznos.
"Nikad nisam imao problema ni s kim, zato me sve ovo još više potreslo. Nisam strašljiv čovjek, ali odmah sam se obratio policiji", rekao je poduzetnik novinarki Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.
Nekoliko dana kasnije prijetnje su se, tvrdi, ostvarile. U požaru su uništena dva luksuzna automobila, a vatra se proširila i na stambenu zgradu u kojoj su se u tom trenutku nalazili stanari, među njima i mala djeca. Poduzetnik kaže kako je prava sreća da nitko nije stradao.
"To što su oštećeni auti najmanja je šteta, problem su stanovi devet osoba. Do zadnje je etaže gorjelo. Sreća pa je od prizemlja do vrha vuna, tako da je vatra u jednom trenutku zastala. Prvi je požar uočio susjed koji mi je zvonio da zgrada gori. Vatrogasci su brzo došli, a jedna gospođa u jednom stanu, koja inače koristi pomagalo za hodanje, čak nije htjela izaći van. Bila je preplašena kad su joj upali u stan da je evakuiraju, ali joj nije bilo jasno zašto ju se usred noći uopće ‘čupa’ iz njezina stana dok spava", prisjetio se dramatične noći.
Dodao je da su mu nakon požara stigle nove poruke u kojima su iznuđivači poručili da će sada, nakon što su mu izgorjeli 'Lambo i zgrada', valjda pristati platiti novac. Poduzetnik tvrdi da o osumnjičenima nije znao ništa, osim da je među uhićenima i 23-godišnjakinja povezana s čovjekom od kojeg je ranije kupio zemljište i projekt u Velikoj Gorici.
Posebno ga je šokirala činjenica da su osumnjičeni navodno iznajmili stan u zgradi u kojoj živi njegova kći. Upravo su na toj lokaciji neki od njih i uhićeni dok su pokušavali pobjeći kroz prozor koristeći zavezane plahte.
"Ne bih platio ni sedam eura, a kamoli sedam milijuna. Zar su mislili da se na iznudi može zarađivati? Ja radim od jutra do sutra, po cijele dane. Uredno plaćam državi davanja, pa sam tako i za ta dva Lamborghinija s hrvatskim tablicama platio 300 tisuća eura davanja. Ispunio sam si želju sa 63 godine života", rekao je poduzetnik.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas