Plenković: Zagreb je "prioritet Vlade", za obnovu oko 2, 9 milijardi eura

Na svečanosti obilježavanja Dana Grada Zagreba, gdje su bili predsjednici države i Vlade - Zoran Milanović i Andrej Plenković - gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se brojnim projektima koji se realiziraju u njegovom mandatu, a premijer Plenković istaknuo doprinos Vlade u zagrebačkim projektima. Mnogo se toga promijenilo od kada sam prvi put kao gradonačelnik stajao pred govornicom Gradske skupštine na Dan grada Zagreba, ali jedno je ostalo isto - "a to je naša vizija Zagreba - vidimo ga kao moderan, održiv, pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika, kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal, ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima", rekao je gradonačelnik.