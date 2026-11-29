OD RUMUNJSKE DO NJEMAČKE
Provjerili smo kolike su najamnine u zemljama EU-a s najviše i najmanje podstanara i usporedili s Hrvatskom
Aktualno pitanje priuštivosti stanovanja u Europskoj uniji (EU) razlikuje se od zemlje do zemlje, a često ovisi i o stopi vlasništva nad nekretninama koja se također značajno razlikuje među zemljama-članicama.
Prema podacima Eurostata, 68 posto stanovništva EU-a posjeduje vlastiti dom, a preostalih 32 posto živi u unajmljenim nekretninama.
Hrvatska je među zemljama EU-a s najvišim udjelom vlasništva nad nekretninama u kojima žive. Prednjači Rumunjska gdje čak 94 posto stanovništva živi u vlastitoj nekretnini. Slijede Slovačka s 93 posto, Mađarska s 92 posto te Hrvatska u kojoj 91 posto stanovništva živi u nekretnini koju i posjeduje. Uz četiri spomenute još su i Litva, Poljska, Bugarska i Latvija zemlje s više od 80 posto stanovništva koje živi u vlastitim nekretninama. U tim zemljama tržište dugoročnog najma slabo je regulirano usprkos visokom udjelu privatnih iznajmljivača.
U Rumunjskoj šest, a u Njemačkoj 53 posto podstanara
U Hrvatskoj, gdje prema Eurostatu devet posto stanovništva živi u unajmljenim nekretninama, cijene najma u najvećim gradovima najviše su u Splitu i Zagrebu, nešto niže u Rijeci, a najniže u Osijeku.
Cijene mjesečnog najma garsonijera i jednosobnih stanova uglavnom su u rasponu od 500 do 900 eura, dvosobnih od 600 do 1.300 eura, a trosobnih od 800 do 1.400 eura.
Provjerili smo kolike su cijene najma stanova u velikim gradovima zemalja s najvećim i najmanjim udjelom podstanara.
RUMUNJSKA
U Rumunjskoj, gdje u unajmljenim nekretninama živi tek 5,7 posto stanovništva, prosječne mjesečne najamnine kreću se od 280 do 700 eura za jednosobne stanove, od 300 do 1.200 eura za dvosobne te od 500 do 1.350 eura za trosobne stanove, ovisno o gradu i pokrajini.
Prema podacima s Discover Romania, u dvama najvećim gradovima, Bukureštu (na slici gore) i Cluj-Napoci, najam jednosobnog stana u širem središtu grada je od 450 do 700 eura mjesečno, dok u ostalim većim gradovima poput Iașija, Oradee ili Craiove najam takvog stana košta od 250 do 400 eura mjesečno.
To su stanarine bez režija, a one su u Rumunjskoj u prosjeku između 70 i 120 eura za dvije osobe van zimskih mjeseci.
SLOVAČKA
U Slovačkoj gdje 6,9 posto stanovništva živi u podstanarstvu, prosječna cijena najma dvosobnog stana je 605 eura. U glavnom gradu, Bratislavi (na slici ispod), najamnine su znatno više: za garsonijere i jednosobne stanove od 750 do 1.100 eura mjesečno, a za dvosobne stanove od 1.050 do 1.600 eura u središnjim dijelovima grada.
Podaci o cijenama najma jednosobnih stanova (u biti dvosobnih jer se računaju samo spavaće sobe ne i dnevni boravak) kažu da su u središnjim dijelovima Bratislave oko 950 eura mjesečno, a na širem području grada oko 800 eura. Manji stanovi mogu se unajmiti već za 430 do 500 eura bez režija.
Izvan Bratislave cijene su, naravno, niže. U Košicama najam dvosobnog stana je u prosjkeu oko 800 eura mjesečno, u Banskoj Bystrici i Nitri oko 700 eura, a u Žilini prosječnih 690 eura mjesečno.
MAĐARSKA
Prema Eurostatu 8,4 posto Mađara živi u unajmljenim nekretninama, a prema Global Property Guide prosječne najamnine kreću se od 470 do 1.500 eura mjesečno, ovisno o lokaciji i veličini.
U Budimpešti (na slici ispod) najam dvosobnog stana u prosjeku je 770 eura mjesečno, s tim da su u središnjim gradskim distriktima na najatraktivnijim lokacijama cijene najma od 1.020 do 1.490 eura. U širem središtu grada cijene najma su od 720 do 830 eura, a u rubnim dijelovima su u prosjeku 540 eura. U drugim većim gradovima prosječni mjesečni najam dvosobnog stana je od 630 do 900 eura u Debrecenu, od 520 do 700 u Pečuhu te od 470 do 610 eura u Nyíregyházi.
S druge strane, provjerili smo i prosječne mjesečne cijene najma u velikim gradovima triju članica EU-a s najvišim stopama stanovništva koje živi u unajmljenim nekretninama.
NJEMAČKA
U Njemačkoj, gdje više od polovice stanovništva (52,8 posto) živi u unajmljenim stanovima ili kućama, prema ovogodišnjim podacima sa stranice Housing Anywhere, najam dvosobnog stana (zapravo stana s jednom spavaćom sobom, ne računajući dnevni boravak, nap.a.) u prosjeku je 814 eura mjesečno bez uključenih režija, a uz napomenu kako se cijene značajno razlikuju među gradovima i pokrajinama.
Prosječna cijena najma stana u Berlinu, prema podacima sa stranice Engel&Volkers je 17,51 euro po kvadratu (875 eura za stan od 50 kvadrata), a 17,70 eura za kvadrat kuće u najmu.
Mjesečni najam stana s dvije spavaće sobe u Münchenu košta oko 1.970 eura, u Berlinu 1.750 eura, u Frankfurtu 1.420 eura, a u Leipzigu 840 eura.
AUSTRIJA
U Austriji je, prema podacima sa stranice Lystio, prosječna mjesečna najamnina za stan od 50 kvadrata u rasponu od 11 eura po kvadratu u Gradišću (550 eura) do 26 eura po kvadratu (1.300 eura) u Innsbrucku, Salzburgu i dijelovima Beča (slika ispod).
Najviše prosječne cijene najma su u Tirolu - 21,05 eura po kvadratu, što bi bilo od 1.073 do 1.684 eura za stanove od 51 do 80 kvadrata. Kvadrati najma neznatno su jeftiniji u Salzburgu (20 eura po kvadratu) i u Beču (20,65 eura) gdje je najam stanova površine od 51 do 80 kvadrata po tome od 1.053 do 1.652 eura u prosjeku.
Najniže cijene najma su u Gornjoj Austriji (13,13 eura po kvadratu) i Gradišću (13,17 eura) prema čemu bi najam stanova od pedesetak kvadrata u tim dvjema saveznim zemljama bio oko 660 eura mjesečno.
DANSKA
U Danskoj su, prema tamošnjim podacima, najviši životni troškovi u glavnom gradu Kopenhagenu (na slici dolje), a cijene najma stanova ovise o lokaciji i veličini stana. U središtu Kopenhagena najtraženije su garsonijere i manji dvosobni stanovi čiji najam je između 1.070 i 1.340 eura.
Veći, dvosobni i trosobni stanovi u Kopenhagenu iznajmljuju se po cijeni od 1.740 do 2.000 eura, a četverosobni i veći po cijeni od 2.140 eura naviše.
Izvan Kopenhagena, u većim gradovima poput Aalborga, Odensea ili Herninga, cijene najma jednosobnih stanova su 695 do 1.200 eura, dok su u manjim gradovima poput Frederikshavna ili Thisteda prosječne stanarine od 710 do 980 eura mjesečno.
Od Bukurešta do Kopenhagena, cijene mjesečnog najma dvosobnih i trosobnih stanova u glavnim gradovima spomenutih zemalja članica EU-a, ne računajući luksuzne nekretnine, ovakve su:
Bukurešt: 350 do 1.350 eura
Bratislava: 430 - 1.600 eura
Budimpešta: 540 - 1.490 eura
Zagreb: 600 - 1.400 eura
Berlin: 900 - 1.750 eura
Beč: 1.053 - 1.652 eura
Kopenhagen: 1.070 - 2.000 eura
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