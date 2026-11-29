U Budimpešti (na slici ispod) najam dvosobnog stana u prosjeku je 770 eura mjesečno, s tim da su u središnjim gradskim distriktima na najatraktivnijim lokacijama cijene najma od 1.020 do 1.490 eura. U širem središtu grada cijene najma su od 720 do 830 eura, a u rubnim dijelovima su u prosjeku 540 eura. U drugim većim gradovima prosječni mjesečni najam dvosobnog stana je od 630 do 900 eura u Debrecenu, od 520 do 700 u Pečuhu te od 470 do 610 eura u Nyíregyházi.