NJEGA KOŽE
Detoks pazuha: Ima rješenje, evo kako na prirodan način smanjiti neugodan miris
Prelazak s konvencionalnog dezodoransa ili antiperspiranta na prirodni proizvod ponekad donosi neugodna iznenađenja.
Znojenje ispod pazuha može se pojačati, neugodan miris može postati izraženiji, a koža osjetljivija nego prije. Zbog toga se sve češće spominje detoks pazuha, postupak koji se najčešće povezuje s primjenom maski od gline i prirodnih sastojaka.
No je li detoks pazuha doista potreban, može li pomoći u smanjenju neugodnih mirisa i što se zapravo događa s kožom kada prestanemo koristiti klasične antiperspirante? Iako se tom postupku pripisuju brojne prednosti, važno je razlikovati stvarne učinke njege kože od neutemeljenih tvrdnji o detoksu pazuha i izbacivanju toksina iz organizma.
Što je zapravo detoks pazuha i djeluje li?
Detoks pazuha naziv je za postupak njege kože ispod pazuha koji se najčešće provodi nakon prestanka korištenja konvencionalnog antiperspiranta i prelaska na prirodni dezodorans. U pravilu uključuje čišćenje kože, nanošenje maske od gline i prilagodbu svakodnevnih higijenskih navika.
Pojam "detoks" u ovom kontekstu nije medicinski precizan. Nema pouzdanih znanstvenih dokaza da maske za pazuhe izvlače toksine iz tijela, čiste limfni sustav ili ubrzavaju izlučivanje toksina. Organizam se štetnih tvari oslobađa ponajprije radom jetre, bubrega i pluća te drugim fiziološkim procesima.
Što se događa kada prestanemo koristiti antiperspirant?
Antiperspiranti i dezodoransi imaju različite funkcije.
- Antiperspiranti smanjuju količinu znoja koja dospijeva na površinu kože. Najčešće sadržavaju aluminijeve soli koje privremeno stvaraju čepove u izvodnim kanalima znojnih žlijezda i tako smanjuju znojenje.
- Dezodoransi prvenstveno djeluju na neugodan miris. Mogu sadržavati mirisne sastojke, antimikrobne tvari i sastojke koji pomažu neutralizirati miris, ali ne moraju smanjivati količinu znoja.
Kada osoba prestane koristiti antiperspirant, znojenje se može ponovno pojačati jer proizvod više ne djeluje na znojne kanale. Organizam se tada vraća uobičajenom znojenju. Pojačano znojenje nije znak izlučivanja nakupljenih toksina.
Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se ljudi odlučuju na detoks pazuha jest želja da izbjegnu aluminij u proizvodima za njegu pazuha. Aluminijeve soli uglavnom se nalaze u antiperspirantima.
Njihova je funkcija smanjiti znojenje, dok dezodoransi prvenstveno pomažu u kontroli neugodnog mirisa. Zabrinutost zbog aluminija proizlazi iz različitih zdravstvenih tvrdnji, među kojima je i ona o mogućoj povezanosti s rakom dojke. Dostupni znanstveni dokazi nisu potvrdili uzročno-posljedičnu vezu između korištenja antiperspiranata koji sadržavaju aluminij i raka dojke.
Prelazak na prirodni dezodorans stoga nije medicinski nužan za sve. Riječ je o osobnom izboru koji može ovisiti o sklonostima, sastavu proizvoda, osjetljivosti kože ili želji za drukčijom rutinom njege.
Zašto se neugodan miris može promijeniti?
Sam znoj uglavnom nema intenzivan miris. Neugodan miris ispod pazuha nastaje kada bakterije koje prirodno žive na koži razgrađuju određene sastojke znoja i drugih kožnih izlučevina.
Na miris mogu utjecati sljedeći čimbenici:
- količina znoja
- sastav kožnog mikrobioma
- prehrana
- hormonalne promjene
- stres i emocionalno znojenje
- odjeća i materijali koji zadržavaju vlagu
- higijenske navike
- proizvodi koji se nanose na kožu
Promjena proizvoda može utjecati na vlažnost, miris i stanje kože. Te promjene ne dokazuju da se iz pazuha izlučuju štetne tvari.
Kome je i kada potreban detoks pazuha?
Detoks pazuha nije nužan za održavanje zdravlja kože. Nježna njega može koristiti osobama koje mijenjaju proizvode za njegu, primjećuju neugodan miris ili žele pojednostaviti higijensku rutinu.
O detoksu pazuha najčešće se razmišlja u sljedećim situacijama:
- Prelazak na prirodni dezodorans: Osoba prestaje koristiti antiperspirant i želi pronaći proizvod koji odgovara njezinoj koži i potrebama.
- Neugodan miris pazuha: Miris postaje izraženiji nakon promjene proizvoda, tijekom stresnih razdoblja ili pri pojačanom znojenju.
- Iritacija kože: Nakon korištenja određenog dezodoransa pojavljuju se crvenilo ispod pazuha, svrbež ili osjećaj peckanja.
- Nakupljanje ostataka proizvoda: Na koži ili dlačicama vide se masni, ljepljivi ili bijeli tragovi proizvoda.
- Želja za jednostavnijom njegom: Osoba želi smanjiti broj proizvoda koje koristi i prijeći na nježniju rutinu.
Ako je koža nadražena, važno je utvrditi koji je sastojak uzrok problema. Nadraženost mogu izazvati mirisni sastojci, eterična ulja, alkohol, soda bikarbona i drugi sastojci kozmetičkih proizvoda. U takvim situacijama ponekad je dovoljno privremeno prestati koristiti proizvod koji izaziva reakciju.
Kako napraviti detoks pazuha kod kuće?
Ako želite isprobati detoks pazuha kod kuće, najvažnije je odabrati blage sastojke i ne pretjerivati s učestalošću primjene. Maska od bentonitne gline popularan je izbor za kozmetičku njegu pazuha.
Maska za pazuhe od bentonitne gline
Bentonitna glina mineralni je sastojak koji se koristi u kozmetičkim proizvodima, uključujući maske za lice i tijelo. Može vezati određene tvari na svojoj površini, no nema dokaza da njezina primjena na pazusima izvlači toksine iz organizma ili uklanja uzroke neugodnog mirisa.
Sastojci:
Za jednu primjenu pripremite:
- 1 žlicu bentonitne gline
- 1 do 2 žličice vode, prema potrebi
- po želji 1 čajnu žličicu razrijeđenog jabučnog octa, ako ga koža dobro podnosi
Za osjetljivu kožu preporučuje se izostaviti jabučni ocat i koristiti samo glinu i vodu.
Priprema maske:
- U čistu nemetalnu posudu stavite bentonitnu glinu.
- Postupno dodajte vodu i miješajte dok ne dobijete glatku pastu koja se lako nanosi.
- Ako želite dodati jabučni ocat, upotrijebite malu količinu prethodno razrijeđenu vodom. Nemojte koristiti nerazrijeđeni ocat.
- Smjesu pripremite neposredno prije korištenja.
Nanošenje i ispiranje:
- Operite pazuhe blagim sredstvom za pranje i dobro ih osušite.
- Nanesite tanak sloj maske na čistu i neoštećenu kožu.
- Ostavite je pet do deset minuta. Nije potrebno čekati da se maska potpuno osuši i ispuca.
- Ako osjetite peckanje, svrbež ili nelagodu, odmah je isperite.
- Masku uklonite mlakom vodom i nježno osušite kožu ručnikom.
- Nakon tretmana nemojte odmah nanositi proizvod koji sadržava alkohol, mirisne tvari ili druge potencijalno nadražujuće sastojke.
Kraće vrijeme nanošenja i niža koncentracija sastojaka smanjuju mogućnost iritacije. Glinu nije potrebno koristiti svakodnevno.
Može li se koristiti jabučni ocat?
Jabučni ocat često se spominje kao sastojak prirodne njege pazuha zbog svoje kiselosti. Niži pH može utjecati na uvjete na površini kože. Učinkovitost jabučnog octa protiv neugodnog mirisa nije dokazana, a njegova primjena na koži može izazvati iritaciju, osobito ako je koža osjetljiva, oštećena ili nedavno obrijana.
Ne preporučuje se nanositi nerazrijeđeni jabučni ocat ni koristiti ga kao zamjenu za liječenje kožnih problema.
Moguće nuspojave detoksa pazuha
Koža ispod pazuha osjetljiva je zbog vlage, trenja, dlačica, znojenja i čestog korištenja kozmetičkih proizvoda. Zato i sastojci koji se smatraju prirodnima mogu izazvati neželjene reakcije.
Pri korištenju maski za pazuhe mogu se pojaviti sljedeće reakcije:
- crvenilo i iritacija
- svrbež i peckanje
- osjećaj zatezanja i suhoća
- kontaktni dermatitis
- pogoršanje postojeće iritacije nakon brijanja
Ako se pojave crvenilo, peckanje, osip ili svrbež, prekinite korištenje maske i isperite kožu. Te simptome nemojte smatrati uobičajenom fazom detoksikacije.
Kako sigurno koristiti masku za pazuhe?
Prije prve primjene maske i tijekom uporabe pridržavajte se sljedećih pravila.
- isprobajte smjesu na malom dijelu kože prije nanošenja na cijelu površinu pazuha
- nemojte nanositi masku neposredno nakon brijanja ili depilacije
- izbjegavajte nanošenje na rane, ogrebotine i nadraženu kožu
- nemojte koristiti nerazrijeđeni jabučni ocat, limunov sok ni agresivne sastojke
- ne ostavljajte masku na koži dulje nego što je potrebno
- nemojte grubo trljati pazuhe ni koristiti agresivne pilinge
- ako imate ekcem, dermatitis ili izrazito osjetljivu kožu, prije korištenja novih sastojaka posavjetujte se s dermatologom
Oznaka "prirodno" ne jamči da je proizvod hipoalergen ili prikladan za svaku kožu.
Savjeti za lakši prelazak na prirodni dezodorans
Prelazak na prirodni dezodorans može biti jednostavan. Poseban detoks pazuha prije promjene proizvoda nije nužan. Najvažnije je pronaći formulaciju koja odgovara vašoj koži i svakodnevnim aktivnostima.
a) Odaberite dezodorans prema tipu kože
Ako imate osjetljivu kožu, pokušajte odabrati proizvod bez mirisnih sastojaka, eteričnih ulja i sode bikarbone. Ti sastojci kod nekih osoba mogu izazvati iritaciju.
Ako vam jedan prirodni dezodorans ne odgovara, možda će vam odgovarati proizvod drukčijeg sastava.
b) Održavajte redovitu higijenu
Redovito pranje pazuha blagim sredstvom uklanja znoj, ostatke proizvoda i dio bakterija koje pridonose neugodnom mirisu.
Osobito je korisno oprati pazuhe nakon:
- treninga
- intenzivnog znojenja
- boravka na visokim temperaturama
- aktivnosti tijekom kojih se odjeća natopi znojem
Nakon pranja dobro osušite kožu prije nanošenja dezodoransa.
c) Nosite prozračnu odjeću
Pamuk i druge prozračne tkanine mogu pomoći u smanjenju zadržavanja vlage i osjećaja nelagode.
Odjeća koja dobro upija vlagu ili omogućuje njezino isparavanje može biti korisna tijekom toplijih dana i tjelesne aktivnosti. Ako se odjeća natopi znojem, presvlačenje može pomoći u smanjenju neugodnog mirisa.
d) Nemojte pretjerivati s maskama i pilinzima
Česta primjena maski, pilinga, octa i drugih sastojaka ne jamči zdraviju kožu pazuha ni brže uklanjanje neugodnog mirisa.
Ako želite isprobati masku, počnite s jednom primjenom i pratite reakciju kože. Ako je koža osjetljiva, prednost dajte jednostavnoj njezi bez dodatnih sastojaka.
e) Dajte koži vremena i pratite kako reagira
Pri promjeni proizvoda možete primijetiti razliku u mirisu, vlažnosti i osjećaju na koži. Uspješan prelazak na prirodni dezodorans ne zahtijeva trpljenje neugodnog mirisa ili iritacije.
Ako vam proizvod ne odgovara, pokušajte s drukčijom formulacijom. Cilj je pronaći njegu koja je ugodna, učinkovita i ne izaziva neželjene reakcije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare