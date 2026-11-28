No je li detoks pazuha doista potreban, može li pomoći u smanjenju neugodnih mirisa i što se zapravo događa s kožom kada prestanemo koristiti klasične antiperspirante? Iako se tom postupku pripisuju brojne prednosti, važno je razlikovati stvarne učinke njege kože od neutemeljenih tvrdnji o detoksu pazuha i izbacivanju toksina iz organizma.