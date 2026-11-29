Poduzetnički centar Zovnica

Treće izdanje poduzetničke konferencije "O svom poslu", održano u subotu u Imotskom, okupilo je 300 poduzetnika iz cijele Hrvatske, koji su s brojnim stručnjacima razgovarali o izazovima poslovanja, financiranju i primjeni umjetne inteligencije.

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Anamarija Grabovac, osnivačica Poduzetničkog centra Zovnica, već 14 godina nastoji pokazati da je uspješno poslovanje moguće i u manjim sredinama.

Nakon što je karijeru u europskim institucijama u Bruxellesu odlučila zamijeniti povratkom u rodni Imotski, mnogi su sumnjali u njezinu odluku. U subotu je, međutim, imotsku kinodvoranu ispunila poduzetnicima iz različitih dijelova Hrvatske, od Osijeka do Ploča.

Poduzetnički centar Zovnica

Zahvaljujući radu njezina poduzetničkog centra, godišnje nastaje četrdesetak novih poduzetničkih priča, piše Radio Imotski.

"Treba mi dvorana koja u ponedjeljak nešto promijeni"

Grabovac je vodila sedam razgovora s ukupno 15 poduzetnika i stručnjaka. Umjesto klasičnih predavanja, naglasak je bio na konkretnim poslovnim izazovima, od određivanja cijena i financiranja ulaganja do primjene umjetne inteligencije i upravljanja troškovima.

"Ne treba mi dvorana koja plješće. Treba mi dvorana koja u ponedjeljak nešto promijeni", poručila je Grabovac.

Poduzetnici poslali sedamdesetak pitanja

Sudionici su putem posebne aplikacije tijekom konferencije postavili sedamdesetak pitanja, a najviše su ih zanimali krediti, paušalni obrti i umjetna inteligencija.

Grabovac je istaknula važnost povezivanja poduzetnika s financijskim institucijama i ljudima koji već imaju iskustva u rješavanju poslovnih izazova.

Među sudionicima konferencije bili su glumica Marijana Mikulić, Goran Čipčić iz Zorine masti, Ante Cash, Ilijana Bodlović, Zoran Premeru iz Premisa i Nikola Grabovac iz Vinarije Grabovac, kao i predstavnici HBOR-a i Zagrebačke banke.

Poduzetnički centar Zovnica

Konferenciju je zaključio Toni Milun, čije je izlaganje o financijskim gubicima u poslovanju privuklo veliko zanimanje okupljenih.

Poduzetnički centar Zovnica