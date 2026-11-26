Open AI / ChatGPT

Grah, gulaš, varivo od leće ili povrća – mnoga omiljena domaća jela ukusnija su kada imaju bogatu, gustu teksturu. Iako su naše bake za zgušnjavanje variva najčešće koristile zapršku od brašna i masnoće, postoje i drugi jednostavni načini da postignete željenu gustoću.

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Ako vam je varivo ispalo previše rijetko ili jednostavno želite izbjeći klasičnu zapršku, ne morate posezati za brašnom. Rješenje se često krije upravo u sastojcima koje već imate u loncu.

Zgnječite dio kuhanog povrća ili mahunarki

Jedan od najjednostavnijih načina zgušnjavanja variva jest da iz lonca izvadite nekoliko žlica kuhanog graha, leće, slanutka ili povrća, zgnječite ih vilicom i vratite u jelo.

Škrob koji se prirodno nalazi u tim namirnicama pomoći će da varivo postane gušće i kremastije, bez dodavanja novih sastojaka.

Ovaj trik posebno dobro funkcionira kod graha, maneštre i variva od mahunarki.

Dodajte naribani krumpir

Krumpir je prirodni saveznik u zgušnjavanju jela na žlicu. Ogulite jedan manji krumpir, sitno ga naribajte i dodajte u varivo tijekom kuhanja.

Krumpir će postupno omekšati i otpustiti škrob, a varivo će dobiti gušću teksturu bez značajne promjene okusa.

Možete upotrijebiti i već kuhani krumpir koji ćete zgnječiti i umiješati u jelo.

Kuhajte bez poklopca

Ponekad je za savršenu gustoću variva potrebno samo malo više strpljenja.

Maknite poklopac s lonca i ostavite varivo da lagano krčka još 15 do 30 minuta, povremeno miješajući. Višak tekućine postupno će ispariti, a okusi će postati intenzivniji.

Pritom pripazite na količinu soli jer će isparavanjem vode jelo postati i slanije.

Poslužite se štapnim mikserom

Ako želite kremastije varivo, a pritom zadržati komade povrća i mesa, ne morate usitniti cijeli sadržaj lonca.

Odvojite jednu ili dvije kutlače variva, bez kostiju i većih komada mesa, usitnite ih štapnim mikserom i vratite u lonac.

Ova metoda odlična je za variva od graška, leće, graha, bundeve i korjenastog povrća.

Dodajte malo zobenih pahuljica

Iako ih najčešće povezujemo s doručkom, zobene pahuljice mogu poslužiti i za zgušnjavanje slanih jela.

U lonac variva dodajte jednu do dvije žlice sitnih zobenih pahuljica i ostavite da se kuhaju desetak minuta. Pahuljice će upiti dio tekućine i omekšati, dajući jelu puniju teksturu.

Najbolje je dodavati ih postupno kako varivo ne bi postalo pregusto.

Ne zaboravite da se varivo zgušnjava i tijekom hlađenja

Ako vam se čini da je svježe skuhano varivo malo rjeđe nego što biste željeli, nemojte odmah dodavati sredstva za zgušnjavanje.

Jela koja sadrže krumpir, grah i druge namirnice bogate škrobom često postaju gušća dok se hlade. Upravo zato grah ili maneštra sljedećeg dana mogu imati znatno gušću teksturu nego neposredno nakon kuhanja.

Uz nekoliko jednostavnih trikova možete pripremiti bogato i ukusno varivo bez klasične zaprške, dodatnog brašna ili masnoće.