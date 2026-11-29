Kako je za CNN pojasnila liječnica dr. Leana Wen, profesorica na Sveučilištu George Washington, skupina koja je pravila česte pauze za hodanje imala je znatno stabilniju razinu glukoze u krvi, manje dnevne oscilacije šećera te učinkovitije uklanjanje glukoze iz krvotoka. Ipak, dr. Wen napominje da studija ima ograničenja jer je trajala kratko i nije uključivala kronične bolesnike, zbog čega su potrebna daljnja istraživanja na većem uzorku.