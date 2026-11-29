NOVO ISTRAŽIVANJE
Što je bolje za razinu šećera u krvi - jedna duga šetnja ili nekoliko kratkih? Znanstvenici imaju jasan odgovor
Česte, kratke šetnje tijekom dana poboljšavaju regulaciju šećera u krvi učinkovitije nego jednaka količina hodanja odrađena u jednom komadu, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Obesity. Iako je studija provedena na manjem uzorku, njezini rezultati šalju važnu poruku svima koji veći dio dana provode sjedeći.
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Istraživanje je obuhvatilo 30 odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću, u dobi od 18 do 45 godina, koje su dnevno sjedile najmanje šest sati. Tijekom šest tjedana svi su sudionici pet dana u tjednu brzo hodali ukupno 45 minuta dnevno – prva skupina odradila je to u jednoj neprekinutoj šetnji, dok je druga svakih sat vremena uzimala pauzu za petominutnu šetnju.
Kako je za CNN pojasnila liječnica dr. Leana Wen, profesorica na Sveučilištu George Washington, skupina koja je pravila česte pauze za hodanje imala je znatno stabilniju razinu glukoze u krvi, manje dnevne oscilacije šećera te učinkovitije uklanjanje glukoze iz krvotoka. Ipak, dr. Wen napominje da studija ima ograničenja jer je trajala kratko i nije uključivala kronične bolesnike, zbog čega su potrebna daljnja istraživanja na većem uzorku.
Zašto kratke šetnje tako dobro djeluju?
Kad satima sjedimo, mišići su neaktivni. Ustajanje i hodanje aktiviraju mišićno tkivo i potiču cirkulaciju, čime se mišićima pomaže da brže preuzmu glukozu iz krvi. Ponavljanjem takvih kratkih pauza tijekom dana tijelo lakše održava stabilnu razinu šećera, a vjerojatno se poboljšava i osjetljivost masnog tkiva na inzulin.
Stabilan šećer u krvi ključan je i za osobe koje nemaju dijabetes, jer kronično povišena glukoza i njezine velike dnevne oscilacije s vremenom oštećuju krvne žile i živce te povećavaju rizik od srčanih i bubrežnih bolesti.
Ne odustajte od redovitih treninga
Unatoč ovim rezultatima, dr. Wen ističe da nitko ne bi trebao odustati od svojih uobičajenih dužih treninga, jer kontinuirana aerobna aktivnost i vježbe snage imaju nezamjenjivu ulogu za zdravlje srca, mišićnu masu i mentalno zdravlje. Umjesto toga, kratke pauze za kretanje i redoviti treninzi trebaju se nadopunjavati – čak i ako ujutro odete u teretanu, tijelu šteti ako ostatak dana provedete prikovani za stolac.
Za osobe koje puno sjede idealno je postaviti podsjetnik za petominutnu šetnju svaki sat, dok smjernice Američke udruge za dijabetes iz 2026. godine savjetuju prekidanje sjedenja barem svakih 30 minuta. Početnicima dr. Wen preporučuje jednostavne korake: pet minuta šetnje nakon svakog obroka, korištenje stepenica umjesto dizala te parkiranje automobila malo dalje od odredišta.
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