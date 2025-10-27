Oglas

IPO Tokić Grupe: "Imamo jako puno zdravih projekata, ovo je jedan od alata da ih u budućnosti financiramo"

27. lis. 2025. 13:47

Vodeća hrvatska kompanija za prodaju i distribuciju autodijelova Tokić Grupa izlazi na burzu kroz inicijalnu javnu ponudu (IPO) na Zagrebačkoj burzi. Inicijalna javna ponuda dionica kompanije Tokić grupa službeno je otvorena 20. listopada. Ponuda uključuje do 1,2 milijuna dionica s milijun novih i 200.000 postojećih dionica u rasponu cijene između 20,20 i 25,60 eura po dionici, s ciljem prikupljanja do 30,7 milijuna eura kapitala. Razdoblje upisa i uplate je 11 dana, a završava 31. listopada u 12.00 sati. Gost Novog dana bio je Ivan Šantorić, predsjednik Uprave Tokić grupe.

