Pravilnik o pedagoškim mjerama
Kako će se sankcionirati korištenje mobitela u školi?
N1 Hrvatska
|
28. lis. 2025. 13:02
| Novi dan
|
0komentara
Ivana Pavić Šimetin, posebna savjetnica ministra obrazovanja, gostovala je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, te je komentirala najavljene izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama kojim će se regulirati korištenje mobitela u školama.
