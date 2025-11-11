Oglas

POLITIČKI ANALITIČAR

Milardović: Tko god stoji iza djelovanja ljudi u crnom, on je na tragu rušenja Ustavnog poretka

author
N1 Info
|
11. stu. 2025. 12:43

Politički analitičar i sociolog Anđelko Milardović bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao sve veću radikalizaciju i podjele u društvu. Milardović je odgovorio jesu li nedavni incidenti dio šireg društvenog sustava koji eskalira širom Europe.

Oglas

Teme
Anđelko Milardović N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ