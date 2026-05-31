Podrhtavanje
VIDEO / Meteor iznad Massachusettsa, prasak uznemirio građane. Oglasila se NASA
Brojne dojave o eksploziji u subotu poslijepodne potaknule su policijske službe i druge nadležne institucije da istraže uzrok dvostrukog praska koji je zatresao zgrade u Massachusettsu i Rhode Islandu.
Oglas
Američko meteorsko društvo (American Meteor Society) objavilo je da su zvučni udari koje su ljudi čuli zapravo bili posljedica ulaska meteora promjera oko jednog metra u Zemljinu atmosferu u blizini granice između New Hampshirea i Massachusettsa, sjeverno od Bostona.
NASA je potvrdila da se radilo o prirodnom svemirskom tijelu, a ne o satelitu ili svemirskom otpadu, te da je meteor ušao u atmosferu u 14:06 sati po lokalnom vremenu.
Robert Lunsford, promatrač programa Američkog meteorskog društva, izjavio je da je organizacija zaprimila desetke dojava od Delawarea do Montreala. Građani su prijavljivali da su čuli dvostruki prasak, osjetili podrhtavanje tla ili vidjeli vatrenu kuglu na nebu, koja je, prema njegovim riječima, izgledala poput zvijezde padalice usred dana, piše AP.
Un meteorite esplode sui cieli del Massachusetts, viaggiava a 120 mila chilometri orari https://t.co/L8C5BmBUwB— Corriere della Sera (@Corriere) May 31, 2026
"Bio je veći od uobičajene vatrene kugle"
„Bio je definitivno veći od uobičajene vatrene kugle, širok otprilike jedan metar“, rekao je.
Ipak, Lunsford smatra da je malo vjerojatno da je meteor pao na tlo.
„Potrebno nam je više podataka o njegovoj putanji, brzini i drugim karakteristikama kako bismo sa sigurnošću utvrdili je li udario u tlo. Ako nije potpuno izgorio u atmosferi, najvjerojatnije bi završio u oceanu“, rekao je. „Većina meteora izgori prije nego što dosegne površinu Zemlje.“
Glasnogovornik NASA-e Allard Beutel izjavio je da se meteor kretao brzinom od oko 120.700 kilometara na sat te da se vjerojatno raspao na visini od približno 60 kilometara iznad tla. NASA procjenjuje da je energija oslobođena prilikom raspadanja bila ekvivalentna eksploziji oko 300 tona TNT-a, što objašnjava snažne zvučne udare.
Stanovnici nekoliko saveznih država na društvenim mrežama objavili su da su osjetili podrhtavanje zgrada u kojima su se nalazili. Nekoliko snimki objavljenih na platformi X zabilježilo je dva brza praska, bez vidljivih znakova požara, dima ili drugih očitih uzroka.
Više građana podnijelo je izvješća Američkom geološkom institutu (USGS), prijavljujući podrhtavanje Nacionalnom centru za informacije o potresima, potvrdio je glasnogovornik agencije Steve Sobie.
Zbog velikog broja prijava na internetskoj stranici „Jeste li osjetili?“ (Did You Feel It?), agencija je otvorila poseban događajni zapis. Međutim, Sobie je naglasio da seizmografi nisu zabilježili nikakav seizmički događaj, što znači da podrhtavanje nije bilo posljedica potresa.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas