Teška nesreća: Motociklist naletio na radni stroj i poginuo

Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Donji Miholjac utvrđeno je da je 41-godišnjak, bez važeće vozačke dozvole i bez zaštitne kacige, upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim motociklom na kojem nisu bila ugrađena prednja svjetla, te se kretao navedenom dionicom kojom prilikom brzinu kretanja motociklom nije prilagodio uvjetima i stanju ceste uslijed čega je motociklom naletio na radni stroj.