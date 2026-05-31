Teška nesreća: Motociklist naletio na radni stroj i poginuo

31. svi. 2026. 10:43
23.10.2025., Zagreb - Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Na DC između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa, sinoć oko 23.00 sati, na dijelu ceste gdje je zabranjeno prometovanje svih vrsta vozila zbog radova na rekonstrukciji navedene dionice ceste, smrtno je stradao 41-godišnji hrvatski državljanin, izvijestila je policija.

Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Donji Miholjac utvrđeno je da je 41-godišnjak, bez važeće vozačke dozvole i bez zaštitne kacige, upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim motociklom na kojem nisu bila ugrađena prednja svjetla, te se kretao navedenom dionicom kojom prilikom brzinu kretanja motociklom nije prilagodio uvjetima i stanju ceste uslijed čega je motociklom naletio na radni stroj.

Na mjesto događaja 41-godišnji vozač je preminuo.

Tijelo preminulog vozača prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija.

