Ministrov savjetnik: Hrvatska bi mogla biti nova Irska

Gost Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Stjepan Šterc, demograf i savjetnik ministra Ivan Šipića. Razgovarali su o najnovijim demografskim podacima DZZS-a, natalitetu i što to znači za budućnost Hrvatske.
