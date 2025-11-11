Oglas

demograf Stjepan Šterc

Ministrov savjetnik: Hrvatska bi mogla biti nova Irska

author
N1 Info
|
11. stu. 2025. 11:51

Gost Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Stjepan Šterc, demograf i savjetnik ministra Ivan Šipića. Razgovarali su o najnovijim demografskim podacima DZZS-a, natalitetu i što to znači za budućnost Hrvatske.

Teme
N1 TV Novi dan Stjepan Šterc VIDEO video

