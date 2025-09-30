tihomir sokolić
Vlasnik trgovine za pirotehniku: Hrvati su uvijek voljeli pucati
N1 Hrvatska
30. ruj. 2025. 12:20
| Novi dan
0komentara
Tajnik Strukovne pirotehničke udruge i suvlasnik tvrtke Jorge pirotehnika Tihomir Sokolić u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je tragične događaje povezane s pirotehnikom, u kojima je jedna osoba izgubila život, a druga je teže ozlijeđena.
prije 42 min.
