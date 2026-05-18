Počinju ključni radovi na mreži, evo koji zagrebački kvartovi do 10. lipnja neće imati tople vode

HEP-Toplinarstvo nastavlja s radovima u sklopu projekta "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba", sufinanciranim bespovratnim sredstvima Europske unije. Prva ovogodišnja obustava tople vode zbog revitalizacije bit će u razdoblju od 20. svibnja do 10. lipnja u naseljima Špansko, Malešnica i Gajnice te kod krajnjih kupaca na adresama Zagrebačka cesta 126-132.
Oglas
Stanovnici tih četvrti zbog radova neće imati tople vode. "HEP-Toplinarstvo je svjesno činjenice da obustave isporuke tople vode znatno utječu na kvalitetu života krajnjih kupaca. Međutim, bez obustava nije moguće provesti zahtjevne radove, koji su zbog složenosti podijeljeni u više faza, posebno za naselja Špansko, Malešnica i Gajnice, gdje u ovom trenutku ne postoji mogućnost obilazne opskrbe toplinskom energijom", navodi se u priopćenju.
Uz završetak zamjene magistralnog vrelovoda za Gajnice, Malešnicu i Špansko te zamjenu vrelovodnih ogranaka i priključaka u Voltinom naselju, Jarunu, Savici, na Trešnjevci i Krugama, tijekom ovogodišnje sezone radova provest će se i zamjena kompletne vrelovodne mreže unutar naselja Malešnica te započeti izgradnja novog vrelovoda za zapadni dio Zagreba, čime će se, ističu, dugoročno osigurati stabilnost i pouzdanost isporuke krajnjim kupcima.
"Prilikom provođenja radova koristi se najmodernija tehnologija beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi, čime se povećavaju sigurnost opskrbe i energetska učinkovitost toplinskog sustava.
Zamjena trećine postojeće vrelovodne mreže
U sklopu projekta "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba" provodi se zamjena trećine postojeće vrelovodne mreže, s ciljem smanjenja toplinskih gubitaka, povećavanja energetske učinkovitosti sustava te osiguravanja pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom.
U prvoj fazi ovog Projekta od 2021. do 2023. godine, uspješno je zamijenjeno 40,8 km najstarijih i najugroženijih dijelova vrelovodne mreže, odnosno 81,6 kilometara vrelovodnih cijevi s obzirom da je cjevovod dvosmjeran.
U drugoj fazi Projekta, koja je započela 2024. godine, a završava ove godine, mijenja se ukupno 23,7 kilometara vrelovodne mreže (ukupno 47,4 kilometara cijevi), od čega je preostala zamjena posljednjih 0,6 kilometara vrelovoda, odnosno 1,2 kilometara vrelovodnih cijevi.
"HEP-Toplinarstvo krajnje kupce i građane grada Zagreba moli za strpljenje i razumijevanje tijekom provođenja radova, jer će po završetku radova opskrba toplinskom energijom biti pouzdanija i kvalitetnija", zaključili su.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas