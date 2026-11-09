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OSIGURANA SREDSTVA

Još je jedan grad odlučio kolike će božićnice isplatiti umirovljenicima

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Hina
|
09. stu. 2026. 10:49
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PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

Grad Dugo Selo objavio je u ponedjeljak kako će svojim umirovljenicima i korisnicima prava na nacionalnu naknadu isplatiti božićnicu u iznosu od 50 eura.

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Božićnicu će isplatiti umirovljenicima kojima ukupna mirovinska primanja za listopad ove godine ne prelaze iznos od 600 eura i koji imaju prebivalište na području toga grada.

Prebivalište na području Dugog Sela moraju imati i korisnici nacionalne naknade kojima će se isplatiti božićnica.

Božićnica će biti isplaćena do 31. prosinca ove godine na račune umirovljenika i korisnika nacionalne naknade temeljem dostavljene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Sredstva su već osigurana

Umirovljenicima i korisnicima koji nemaju otvoren račun u poslovnoj banci ili ga nisu dostavili stručnim službama, kao i onima koji imaju zaštićeni račun, božićnica će biti isplaćena u gotovini prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen, naveo je Grad Dugo Selo.

Božićnice u iznosu od 50 eura, taj će grad isplatiti i korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te korisnicima zajamčene minimalne novčane naknade. 

Sredstva za božićnice grad je osigurao u svom proračunu.

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božićnica božićnice dugo selo umirovljenici

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