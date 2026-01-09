Mentorica Snježana Bahtijari: Ljuti me kad političari o mentorima govore kao o manipulatorima!

"To je jako štetno, a pojavljuje se često. Pojam mentor se koristi umjesto riječi manipulator. A mentoriranje i mentor nikako ne može biti manipulator. To je jedna potrebna, važna disciplina gdje se jedno kumulirano iskustvo, znanje osoba koje su spremne ga podijeliti i širiti dalje, prenosi ne samo u korist pojedinca nego I u korist društva. Ja bih rekla da je takvo krivo interpretiranje riječi “mentor”, dio našeg “folklore”. Pozvala bih sve one koji imaju važnu ulogu i koji su javne osobe da se malo osvrnu na to koliko je zapravo važno da imamo ljude, programe i procese kojima se to kumulirano znanje i iskustvo prenosi na druge ljude. Knjiga “Mentorica” koja je nedavno izašla je upravo moj komunikacijski mozaik znanja i povezivanja prema drugima, I nailazi već na veliki odjek kod publike."