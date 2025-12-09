Brigitte Macron feministice nazvala glupim k*čkama

Francuska prva dama Brigitte Macron našla se na meti kritika u ponedjeljak zbog viralne video snimke na kojoj je feminističke aktivistice, koje su prekinule nastup glumca-komičara ranije optuženog za silovanje, nazvala "glupim k*čkama" (sales connes).
Feministkinje su u ponedjeljak izrazile ogorčenje nakon što je počela kružiti snimka na kojoj se čuje kako prva dama Francuske Brigitte Macron koristi uvredu na njihov račun, piše France 24.
Ured prve dame rekao je da je ona željela kritizirati njihov "radikalni način" prosvjeda.
Aktivistice su u subotu prekinule stand-up nastup 51-godišnjeg Aryja Abittana, noseći maske s njegovim likom na kojima je pisalo "silovatelj" i uzvikujući "Abittan silovatelj".
Brigitte Macron je u nedjelju došla pogledati nastup sa svojom kćeri Tiphaine Auzière, te je razgovarala s Abittanom prije nego što je izašao na pozornicu, prema videu koji je u ponedjeljak objavio lokalni medij Public.
"Strah me je," čuje se kako Abittan govori u snimci.
"Ako bude kakvih glupih k*čki, izbacit ćemo ih," čuje se kako Brigitte Macron u šali odgovara, koristeći vulgaran izraz "sales connes" na francuskom.
Brigitte Macron qualifie de "sales connes" les militantes mobilisées devant le théâtre où se produit un homme qui a été accusé de violences sexuelles.— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) December 8, 2025
Les violences, la fameuse « grande cause du quinquennat ». pic.twitter.com/ZktAOJFa4C
Feministička udruga #NousToutes ("Sve mi"), koja stoji iza prosvjedne akcije, pretvorila je uvredu u hashtag na društvenim mrežama, a brojne su objave podijeljene u znak podrške. Među njima je i glumica Judith Godrèche, ikona francuskog #MeToo pokreta, koja je na Instagramu objavila: "I ja sam glupa k*čka".
Aktivistica koja je sudjelovala u akciji, pod pseudonimom Gwen, izjavila je da je kolektiv "duboko šokiran i zgrožen" jezikom prve dame. "To je još jedna uvreda žrtvama i feminističkim skupinama", rekla je.
Ured prve dame pokušao je ublažiti situaciju, tvrdeći da su njezine riječi bile "kritika radikalne metode koju su koristili oni koji su prekinuli predstavu".
"Brigitte Macron ne odobrava ovu radikalnu metodu", poručio je član njezina tima.
