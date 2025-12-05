Oglas

NOVI FEMICID

Komentar Nataše Božić Šarić: Žene su u Hrvatskoj sigurnije u parku i na ulici nego u svom domu

Nataša Božić Šarić
05. pro. 2025. 11:45
Nataša Božić Šarić
N1

Sinoć je u Međimurju ubijena mlada žena, trudna, dok se još jedna bori za život. 28-godišnjakinja koju je ubio nevjenčani suprug 16. je ubijena žena ove godine. 12. koju je ubila bliska osoba.

Nedavno su neetični mediji širili dezinformacije i tračeve, fake news o napadu stranca migranta na mladu ženu. Žene u Hrvatskoj, nažalost, sigurnije su na ulici i u mraku u parku, nego li u svojim domovima.

Znate li kada će biti manje femicida - kada nasilnik bude taj koji će biti izbačen iz svog doma već nakon prvog šamara - a ne žena s djecom. Kad on bude taj na čiji će život bitno utjecati nasilje, a ne na njezin i dječji.

"Čuvajte se žene"

Kad u svim nasilnicima na svim razinama počnemo vidjeti samo ono što oni jesu - zli, agresivni i nasilni zločinci, a ne - dobrog susjeda, divnog oca, krasnog sina kojemu je - samo nešto puklo jer... ona je nešto skrivila, jer tako vam je to u braku.

Tek kada zbog nasilja nad ženama - ma koje oni nacije, vjeroispovijesti, godina i vjenčanog statusa bile - počnu padati ostavke u Vladi - onda ćemo biti civilizirana zemlja s manje femicida. Kako smo daleko od toga, čuvajte se, žene drage, međusobno - i učite kćeri da se bore, ne da šute jer samo mrtva usta ne govore.

"Trajni nespokoj"

Ovoj mladoj ženi spokoj vječni, a svima koji u ovoj zemlji od femicida okreću glavu i sliježu ramenima - neka njen prerano završen život i život njenog nerođenog djeteta bude trajni nespokoj.

Prije svega deset dana obilježili smo Međunarodni dan nasilja nad ženama - tada su svima puna usta bila zaštite.

Kao i obično, ništa od parola.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
