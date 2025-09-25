Ericsson Nikola Tesla nakon gotovo 21 godine ima novu osobu na čelu

Siniša Krajnović na poziciju predsjednika Uprave ENT-a dolazi s pozicije partnera u McKinsey & Company. Od 2022. godine član je glavnog tima McKinsey & Company za segment tehnologije, medija i telekomunikacija. Specijalizirao se za područja telekom industrije, istraživanja i razvoja proizvoda te digitalne transformacije. Prije dolaska u McKinsey, bio je izvršni potpredsjednik Ericssona za Sjeveroistočnu Aziju, gdje je vodio poslovanje na najnaprednijim 5G tržištima u svijetu. Karijeru je započeo1994. kao inženjer u R&D centru u Ericssonu Nikoli Tesli gdje je bio 10 godina.