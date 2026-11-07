KAKO SE PRIPREMITI ZA KRIZU?
EU pozvao građane da pripreme zalihe za 72 sata: Evo što bi trebali imati kod kuće
Europska komisija pozvala je građane Europske unije da pripreme zalihe hrane, vode, lijekova i drugih osnovnih potrepština koje bi im omogućile da najmanje 72 sata prežive bez vanjske pomoći u slučaju izvanrednih situacija.
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Preporuka je predstavljena 26. ožujka 2025. godine u sklopu Strategije EU-a za pripravnost na krizne situacije, čiji je cilj povećati otpornost europskih država i stanovništva na različite prijetnje.
Europska komisija upozorila je da se Europa suočava sa sve složenijim izazovima, od prirodnih katastrofa i klimatskih promjena do kibernetičkih napada, geopolitičkih napetosti i mogućih oružanih sukoba.
Pritom nije riječ o upozorenju na neposrednu opasnost, nego o preventivnim mjerama kojima bi se građanima omogućilo da samostalno zadovolje osnovne potrebe tijekom prva tri dana krize.
Što bi građani trebali pripremiti?
Prema preporukama predstavljenima uz europsku strategiju, kućanstva bi trebala imati osnovni komplet za hitne situacije koji uključuje:
- Pitku vodu – dovoljnu količinu za sve članove kućanstva tijekom najmanje tri dana.
- Nekvarljivu hranu – konzerve, suhe namirnice i proizvode koji ne zahtijevaju kuhanje.
- Lijekove i prvu pomoć – redovitu terapiju, osnovni pribor za prvu pomoć i nužne medicinske potrepštine.
- Svjetiljku i baterije – za slučaj nestanka električne energije.
- Radio na baterije – kako bi se mogle pratiti službene informacije ako prestanu raditi internet i mobilne mreže.
- Prijenosni punjač za mobitel – po mogućnosti unaprijed napunjen.
- Gotovinu i važne dokumente – osobne dokumente ili njihove kopije te manji iznos gotovine.
Zašto baš 72 sata?
Cilj je da građani tijekom prvih 72 sata krize ne ovise potpuno o vanjskoj pomoći, osobito ako dođe do prekida opskrbe električnom energijom, vodom ili hranom.
Europska strategija obuhvaća ukupno 30 mjera, uključujući poboljšanje sustava ranog upozoravanja, jačanje strateških zaliha i bolju koordinaciju hitnih službi.
Europska komisija naglašava da pripravnost nije samo odgovornost državnih institucija, nego i građana. Priprema osnovnih zaliha trebala bi postati uobičajena preventivna mjera, a ne razlog za paniku.
*Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.
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