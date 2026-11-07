ODGOVORILA NA KRITIKE
Oglasila se Zadravec: Nezadovoljstvo pojedinaca ne može dovesti u pitanje zakonitost natječaja
Novoizabrana predstojnica Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec poručila je kako nezadovoljstvo pojedinaca ishodom natječaja ne može dovesti u pitanje zakonitost provedene procedure i odluke, a dužnost će obavljati odgovorno i profesionalno.
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Priopćenjem se, ističe oglasila, s obzirom na intenzivne i izrazito neugodne javne istupe, kao i napade pojedinaca i dijela medija povezane s odlukom o njenom izboru za predstojnicu Zavoda.
Postupak javnog natječaja za izbor predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju proveden je u skladu s važećim zakonskim propisima, Statutom KBC-a te drugim mjerodavnim aktima ustanove. Odluku o izboru donijelo je nadležno tijelo, na temelju provedenog natječajnog postupka i procjene stručnih, znanstvenih, organizacijskih i rukovodnih kompetencija kandidata, pri čemu su moje kvalifikacije i profesionalno iskustvo ocijenjeni kao najbolji za obnašanje te dužnosti, navela je u subotu Zadravec.
Ističe i kako nezadovoljstvo pojedinaca ishodom natječajnog postupka, neovisno o intenzitetu javno izraženog protivljenja, ne može samo po sebi dovesti u pitanje zakonitost provedene procedure i donesene odluke.
"Svoju dužnost namjeravam obnašati odgovorno, profesionalno"
Zakonitost natječajnog postupka ne određuje brojnost ni intenzitet protivljenja pojedinih zaposlenika, kao ni politički stavovi onih koji takvo protivljenje podupiru, već isključivo njegova usklađenost sa zakonom i drugim propisanim pravilima postupanja, navodi u priopćenju.
"Kao izabrana kandidatkinja, svoju dužnost namjeravam obnašati odgovorno, profesionalno i u interesu ustanove, zaposlenika i, prije svega, naših pacijenata. Svoje dosadašnje profesionalno iskustvo, stručna znanja i organizacijske sposobnosti želim usmjeriti na daljnji razvoj Zavoda, unaprjeđenje stručnog i znanstvenog rada, jačanje međusobnog povjerenja i suradnje te stvaranje konstruktivnog i poticajnog radnog okruženja", poručila je.
Smatra da su zajedništvo, međusobno uvažavanje i profesionalna odgovornost temelj uspješnog funkcioniranja svakog kliničkog zavoda.
"Moj je cilj stoga uspostaviti okruženje u kojem će se znanje, stručnost i predanost radu prepoznati i poticati, a sve s ciljem osiguravanja što kvalitetnije, dostupnije i pravodobnije zdravstvene skrbi za naše pacijente", navodi na kraju priopćenja Dijana Zadravec.
Zadravec je nedavno ponovno izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice s čijeg je čela smijenjena 2021. godine. Njezin je izbor izazvao političku buru u javnosti te nezadovoljstvo dijela radiologa, od kojih je njih 10-tak podnijelo zahtjeve za odlazak iz bolnice. U bolnici kažu da žalbeni rok na odluku o izboru nove predstojnice traje do četvrtka, 12. studenoga.
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