Oglasila se Zadravec: Nezadovoljstvo pojedinaca ne može dovesti u pitanje zakonitost natječaja

Postupak javnog natječaja za izbor predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju proveden je u skladu s važećim zakonskim propisima, Statutom KBC-a te drugim mjerodavnim aktima ustanove. Odluku o izboru donijelo je nadležno tijelo, na temelju provedenog natječajnog postupka i procjene stručnih, znanstvenih, organizacijskih i rukovodnih kompetencija kandidata, pri čemu su moje kvalifikacije i profesionalno iskustvo ocijenjeni kao najbolji za obnašanje te dužnosti, navela je u subotu Zadravec.