Maloljetnik se javio policiji: "Ušli smo u zgradu Vjesnika, htjeli na vrh, ali vrata su bila zaključana. Netko je počeo paliti kartone..."

Zbog požara u Vjesnikovu neboderu uhićena je jedna mlađa osoba, objavili su iz Policijske uprave zagrebačke.
Oglas
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, jedna maloljetna osoba javila se policiji i ispričala da je sa skupinom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika kritične večeri. Rekla je da su se htjeli popeti na vrh nebodera, ali su na zadnjim katovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi, ispričala je navodno ta osoba policiji, razbježali i napustilu zgradu Vjesnika. Radi se mahom o maloljetnim osobama u dobi od oko 16 i 17 godina koji navodno žive u blizini Vjesnika.
Priopćenje policije
"Od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika odnosno od samog početka policija je, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započela kriminalističko istraživanje.
U početnoj fazi, kada govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kada se informacije i saznanja javno objave.
Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida.
Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje.
Budući da nam je važno pravovremeno informiranje, vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost", stoji u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas