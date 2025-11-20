Maloljetnik se javio policiji: "Ušli smo u zgradu Vjesnika, htjeli na vrh, ali vrata su bila zaključana. Netko je počeo paliti kartone..."

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, jedna maloljetna osoba javila se policiji i ispričala da je sa skupinom mlađih osoba bila u zgradi Vjesnika kritične večeri. Rekla je da su se htjeli popeti na vrh nebodera, ali su na zadnjim katovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje. Jedan mladić iz skupine u jednom je trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi, ispričala je navodno ta osoba policiji, razbježali i napustilu zgradu Vjesnika. Radi se mahom o maloljetnim osobama u dobi od oko 16 i 17 godina koji navodno žive u blizini Vjesnika.