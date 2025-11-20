ANALIZA
Mirjana Rakić: Šokantno je ovo što se navodno dogovara u Washingtonu, ali što je Rusima nudio Bruxelles?
Stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je trenutno najvažnije vanjskopolitičke teme.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon kojim se odobrava objavljivanje dokumenata iz slučaja o Jeffreyju Epsteinu.
"Trump jest nepredvidiv, samo prije tjedan dana zabranio je njihovo objavljivanje. I sad kad taj zakon dođe do Ministarstva pravosuđa, dokumenti se neće objaviti jer se neki procesi još vode", kazala je Rakić i nastavila:
"Žrtve su progovorile i puno ih je, zato je Trump popustio. A i zbog razdvajanja među republikancima, pri čemu je bila najglasnija Marjorie Taylor Greene, koju je proglasio izdajicom. To znači da je otvorio napad na nju."
No, ona nije jedina, njegovi pristaše su mu počeli okretati leđa jer je jedno od obećanja u predsjedničkoj kampanji bilo puštanje dokumenata, što je odugovlačio koliko je mogao.
"Bogati i moćni su mogli što su htjeli u devedesetima i sad to dolazi na naplatu", tvrdi Rakić.
U sjeni ovih dokumenata je navodni plan Amerikanaca i Rusa o mirovnom sporazumu, čime se isključuje Ukrajince iz tih pregovora i dovodi pred gotov čin.
"Trump stalno govori da Ukrajina ima "loše karte", ta retorika se ne mijenja. Dakle, on smatra da s njima ne može "igrati" i da bi trebali prihvatiti ruske prijedloge."
Mogu li sankcije promijeniti ruske motive?
"Koliko god Moskva tvrdila da ne utječu, ne možete godinama funkcionirati na ovaj način pa normalno da utječu. Također, smatram da utječu i razgovori, zato je trebala postojati komunikacija između Bruxellesa i Moskve. To je zato što imamo nespremne političare u Europi, potkapaticirani su. Nije diplomacija stajati na ruskoj strani, to je osluškivanje i potencijalno bolje reagiranje."
Smatra da europska ulaganja u vojsku donosi brojne negativnosti.
"Ako se ulaže u vojsku, prestaje se ulagati u druge stvari i Europa će početi osjećati rat u Ukrajini intenzivnije. Zato, iako je ovo što se navodno dogovara u Washingtonu šokantno, pitanje je što je Bruxelles uopće nudio Rusima?"
Rat ulazi u četvrtu godinu i Rakić se pita što je europska diplomacija napravila u tom periodu.
"Krim se dogodio 2014. i što se od onda radilo? Sumnjam da u Europi ne postoje kvalitetni diplomati."
"Oprezno s Kinom"
Kina sve to promatra i radi svoje, nedavno je predstavila novi petogodišnji plan razvoja.
"Oni imaju vremena, to im je glavni adut. U svim postupcima. Pojam roka im ništa ne znači. Kad su krenuli s razvojem, rekli su da je pet godina Zapada njihovih 500. Tu diplomacija mora biti silno oprezna. A trenutno se Europa vodi time što radi Washington pa korača za njim."
Na kraju je komentirala i jednu domaću temu - Vjesnik.
"Nitko o tom neboderu nije vodio brigu iako imamo resorno ministarstvo za tako nešto. Riječ je o jednom od zagrebačkih simbola pa je to nevjerojatno. Tužno je to i iz kuta novinarstva jer je to bilo mjesto gdje se stvarala novinarska moć, zbog kvalitete prvenstveno. Iz rubrike vanjske politike se kreirala naša vanjska politika u počecima. Bila tu tu i brojna druga izdanja, koja su bila u korak sa svjetskima", zaključila je Mirjana Rakić.
