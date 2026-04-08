Oglas

Bjelovar

Podignuta optužnica protiv vlasnika pasa koji su nasmrt izgrizli ženu

author
Hina
|
08. tra. 2026. 22:16
Policija UNSPLASH
Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv 56-godišnjaka čiji su psi 17. ožujka 2025., u blizini Čazme, nasmrt izgrizli 67-godišnjakinju.

Oglas

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), optužnica tereti 56-godišnjaka za počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti.

Optužnicom se 56-godišnjaka tereti da kao vlasnik više pasa mješanaca iste nije držao u ograđenom prostoru, zbog čega su psi bili bez nadzora te su na cesti napali i u više navrata ugrizli 67-godišnjakinju, nanijevši joj osobito teške tjelesne ozljede, zbog kojih je naknadno preminula u bolnici.

Teme
kazneno djelo napad pasa psi bez nadzora smrtni ishod vlasnik psa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ