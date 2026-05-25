Analitičar koji je pogodio posljednja tri prvaka svijeta sada tvrdi: “Oni osvajaju Mundijal”

Njemački ekonomist Joachim Klement ponovno je privukao pozornost nogometne javnosti nakon što je njegova matematička formula predvidjela da će Nizozemska osvojiti Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
Joachim Klement ranije je točno prognozirao da će Njemačka 2014., Francuska 2018. i Argentina 2022. postati svjetski prvaci, zbog čega njegove analize sada izazivaju veliko zanimanje.
Prema njegovom modelu, Nizozemska bi na putu do naslova izbacila Maroko, Kanadu, Francusku i Španjolsku, dok bi u finalu igrala protiv Portugala. Posebno je zanimljivo da Oranje nikada u povijesti nije osvojio Svjetsko prvenstvo, iako je tri puta igrao u finalu.
Klementova formula ne temelji se samo na nogometnim rezultatima, već uključuje i ekonomske i klimatske čimbenike poput BDP-a po stanovniku, broja stanovnika, temperature zraka, FIFA-ina poretka i prednosti domaćeg terena.
„Bio sam iznenađen kada je model pokazao Nizozemsku kao prvaka, posebno zbog teškog puta koji ih očekuje”, rekao je Klement.
Svjetsko prvenstvo 2026. godine održat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prvi put će sudjelovati 48 reprezentacija.
