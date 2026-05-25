Pet zemalja EU-a poziva na "pokazivanje mišića" i suočavanje s Kinom

Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska i Litva pozivaju Europsku uniju da "pokaže mišiće" dok rastu napetosti s Pekingom.
Skupina od pet zemalja EU-a predvođena Francuskom poziva Bruxelles na širu upotrebu carina i drugih obrambenih mjera kako bi se suprotstavila "zlostavljačkim trgovinskim praksama" Kine i drugih zemalja, piše Politico.
U zajedničkom neslužbenom dokumentu, kojeg je Politico dobio na uvid, Francuska, Italija, Španjolska, Nizozemska i Litva pozvale su EU da češće pokreće istrage o nepoštenim trgovinskim praksama. Dokument, koji je u petak podijeljen s Europskom komisijom i drugim zemljama članicama, također predlaže stvaranje novih, obrambenijih trgovinskih alata.
Neslužbeni dokument objavljen je u trenutku kada Europska komisija radi na "asertivnijoj i učinkovitijoj politici trgovinske obrane" za suočavanje s Pekingom. Bruxelles bi trebao održati internu stratešku raspravu o konkurentskoj prijetnji koju predstavlja Kina sljedeći petak.
Iako dokument nije izričito imenovao Kinu, implicitno se pozivao na Peking naglašavajući da "neki od glavnih trgovinskih partnera Europske unije (EU) krše ovaj multilateralni okvir nametanjem novih trgovinskih barijera ili doprinoseći sistemskim i strukturnim industrijskim prekapacitetima".
Potpisnici neslužbenog dokumenta, među kojima su sva najveća gospodarstva EU-a osim Njemačke, pozvali su Komisiju da "češće razmotri mogućnost otvaranja zaštitnih istraga u slučaju poremećaja u trgovini u cijelom sektoru". Zemlje su također pozvale blok da "bude proaktivniji" u iznošenju kršenja trgovinskih pravila pred Svjetsku trgovinsku organizaciju i da dodijeli više ljudskih resursa svojim istražnim jedinicama.
U onome što se čini kao nastojanje da se provedba trgovine učini više geopolitičkom, pet zemalja također je pozvalo na dodavanje "ekonomske sigurnosti" među kriterije koji se procjenjuju pri odlučivanju hoće li se otvoriti istrage trgovinske zaštite koje mogu rezultirati carinama i drugim trgovinskim sankcijama.
"Ovaj pristup pomogao bi u očuvanju preostalih proizvodnih kapaciteta Unije u strateškim sektorima i lancima vrijednosti, čime bi se zaštitila industrijska baza Zajednice", napisali su u dokumentu, koji je prvi objavio Financial Times.
Ostali prijedlozi uključuju tehničke prilagodbe postojećeg zakonodavstva kako bi se osiguralo da strane tvrtke ne mogu zaobići trgovinske istrage EU-a, te potez kojim bi se Komisiji omogućilo izravno primjenjivanje antisubvencijskih carina na tvrtke. Trenutno se te carine mogu primjenjivati samo na zemlje i proizvode.
Skupina je također predstavila ideju takozvanog "alata otpornosti" - "međusektorskog alata trgovinske obrane" koji bi se mogao aktivirati kada se ne može primijeniti nijedan drugi alat trgovinske obrane - te ideju dodatnih carina ili tarifnih kvota "kako bi se zaštitili europski proizvođači".
U petak je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao EU da se inspirira SAD-om u pogledu trgovinskih mjera usmjerenih na zaštitu strateških industrija. Rješavanje "globalnih neravnoteža" - uključujući Kinu koja preplavljuje ostatak svijeta svojim izvozom - također je glavni prioritet koji je Francuska odredila za summit čelnika G7 koji će biti domaćin u Evian-les-Bainsu 15. lipnja, piše Politico.
