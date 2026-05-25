Što je Orešnik kojim su Rusi udarili na Ukrajince, i koliko je moćan?

Orešnik, čije ime znači „lijeska”, hipersonična je balistička raketa srednjeg dometa koju je Rusija protiv Ukrajine do sada upotrijebila dva puta - u studenome 2024. i siječnju 2026. godine.
Stručnjaci kažu da je nova karakteristika Orešnika to što može nositi više bojnih glava sposobnih istodobno pogoditi različite mete — što se obično povezuje s interkontinentalnim balističkim raketama većeg dometa (ICBM), prenosi Reuters.
Raketa se temelji na modelu RS-26 Rubež, koji je Rusija prvotno razvila kao interkontinentalnu raketu.
Kao i mnogi ruski sustavi naoružanja, može nositi i nuklearne i konvencionalne bojne glave, iako ništa nije upućivalo na to da je u noćašnjem napadu korištena nuklearna komponenta.
Ukrajina je priopćila da je Orešnik, koji je Rusija upotrijebila u napadu u siječnju, letio brzinom od oko 13.000 kilometara na sat.
Vladimir Putin tvrdi da je Orešnik nemoguće presresti i da ima razornu moć usporedivu s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljen konvencionalnom bojevom glavom.
Neki zapadni stručnjaci ocijenili su da su te tvrdnje pretjerane. U prosincu 2024. jedan američki dužnosnik rekao je da se to oružje ne smatra prekretnicom na bojištu, nazvavši ga eksperimentalnim i dodajući da Rusija vjerojatno posjeduje samo nekoliko primjeraka.
Od 2024. godine Rusija je pokrenula serijsku proizvodnju Orešnika i isporučila ga svom savezniku Bjelorusiji.
Kakav je bio učinak napada?
Razorni učinak siječanjskog napada bio je ograničen zato što je raketa — kao i 2024. godine, kada ju je Rusija prvi put upotrijebila — bila opremljena samo lažnim bojevim glavama, a ne eksplozivom, rekao je za Reuters visoki ukrajinski dužnosnik.
Naveo je da je pogodila državno poduzeće u zapadnom gradu Lavovu, izazvavši „manja probijanja betonskih konstrukcija” i ostavivši kratere u blizini.
Zašto koristiti lažne bojeve glave?
Stručnjaci za sigurnost rekli su da cilj Moskve nije bio izazvati masovno razaranje i civilne žrtve, nego poslati upozorenje u ključnom trenutku rata: da Rusija posjeduje moćnu hipersoničnu raketu sposobnu nositi nuklearno oružje, kojom može gađati Ukrajinu ili europsku članicu NATO-a, navodi Reuters.
Europski saveznici Kijeva rekli su da Moskva pokušava zastrašiti Zapad kako bi ga odvratila od daljnje potpore Ukrajini.
Rusija je bijesna zbog britanskih i francuskih planova, objavljenih ovog tjedna, da pošalju trupe radi zaštite Ukrajine u slučaju prekida vatre. Moskva poručuje da bi europske trupe bile legitimne mete.
Jesu li moguća nova lansiranja Orešnika?
Stručnjaci procjenjuju da Rusija ima ograničene zalihe nove rakete i da će je koristiti štedljivo, što znači da će se vjerojatno suzdržati od novih lansiranja ako procijeni da je Zapad razumio poruku, prenosi Reuters.
