Evo što trebate učiniti kako biste bolje spavali tijekom toplinskog vala

N1 Info
25. svi. 2026. 18:53
Uz vruće dane dolaze i sparne noći, pa stručnjaci savjetuju kako se rashladiti i lakše podnijeti toplinski val, čak i bez ventilatora.

Najvažnije je ostati hidriran i piti dovoljno vode – preporučuje se između 1,5 i 2 litre dnevno. Liječnici savjetuju i rashlađivanje hladnim tuševima ili kupkama.

Alkohol, kao i velike količine kave i čaja, treba izbjegavati jer potiču dehidraciju.

Za lakši san preporučuje se tijekom dana staviti pidžamu ili jastučnicu u zamrzivač, kako bi prije spavanja nakratko rashladili tijelo.

Hladna mokra krpa ili ručnik na čelu također mogu pomoći.

Savjetuje se nošenje lagane i svijetle odjeće, kao i korištenje šešira i sunčanih naočala tijekom boravka na otvorenom.

Ventilator može pomoći u rashlađivanju prostora, a dodatni učinak postiže se ako se ispred njega postavi posuda s ledom. Ako ventilator nije dostupan, termofor se može napuniti hladnom vodom i koristiti za rashlađivanje.

Stručnjaci preporučuju zamijeniti debele poplune tankim pamučnim plahtama koje bolje upijaju znoj i omogućuju ugodniji san. Budući da se toplina zadržava u višim dijelovima kuće, preporučuje se spavanje na nižim katovima ili u najhladnijoj prostoriji.

Držite ruke u hladnoj vodi, stavite led na vrat i zapešća

Ako zbog vrućine ne možete zaspati, savjetuje se izbjegavanje mobitela i pokušaj opuštanja uz čitanje ili neku drugu mirnu aktivnost. Tek kada ponovno osjetite umor, pokušajte otići na spavanje.

Izbjegavajte izravno sunce, rashlađujte domove i prilagode planove tijekom toplinskog vala. Preporučuje se nošenje šešira i zaštitne kreme, boravak u hladu te izbjegavanje ostavljanja ljudi ili životinja u automobilima, piše Sky News.

Jedan od zanimljivijih savjeta dolazi iz britanske mornarice, gdje se već desetljećima koristi metoda uranjanja ruku u hladnu vodu radi brzog snižavanja tjelesne temperature.

Istraživanja pokazuju da deset minuta držanja ruku u vodi od oko 15 stupnjeva može sniziti tjelesnu temperaturu za oko jedan stupanj.

Stručnjaci također preporučuju stavljanje leda na tzv. pulsne točke – zapešća i vrat – jer su krvne žile na tim mjestima blizu površine kože pa se tijelo tako brže hladi.

