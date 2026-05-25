VIDEO / Snimka Branka Kockice s balkona tijekom prosvjeda na Slaviji je hit na društvenim mrežama

Fotograf Gavrilo Andrić u subotu je snimio Branka Milićevića, poznatijeg kao Branko Kockica, na balkonu zgrade koja gleda na Trg Slavija tijekom velikog studentskog skupa "Ti i ja, Slavija".
Oglas
Na snimci se vidi kako Branko Kockica šeta balkonom i promatra okupljene građane, a video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.
Branko Kockica, osim što je poznati glumac i televizijski voditelj, bio je i vijećnik Srpske napredne stranke u Skupštini Beograda, no ostavku je podnio u rujnu prošle godine, piše Nova.rs.
Ipak, već u studenome ponovno je viđen kod Pionirskog parka, poznatijeg kao "Ćacilend", gdje je prolazio pokraj skupine građana okupljenih oko Dijane Hrke, majke Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.
Fenomenalni Gavrilo Andric 📸 uhvatio je mnogo dobrih i kvalitetnih kadrova danas👌 pic.twitter.com/tQ5qOguOLt— Djurine_vragolije (@Djura_vragolije) May 23, 2026
Agresivni ispadi
Podsjetimo, Milićević je 2022. godine na konstitutivnoj sjednici Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica Grada Beograda vrijeđao članice pokreta Ne davimo Beograd i koalicije MORAMO te ih gađao materijalima sa sjednice.
Godine 2024. sudjelovao je i u raspravi na sjednici Skupštine grada na kojoj se birao gradonačelnik Beograda. Tada je, umjesto govora o Aleksandru Šapiću, izveo neobičan performans.
"Aleksandar Šapić...!" rekao je Milićević šireći ruke i praveći grimase.
"Nemam riječi, imamo dlanove", dodao je, pokazujući prema vijećnicima većine, nakon čega je dobio mlak pljesak i napustio govornicu.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas