Tabak: Prilično je sigurno da je ugrožena nacionalna sigurnost Hrvatske

Podijeli :

VSOA je i dalje bez ravnatelja zbog nemogućnosti dogovora predsjednika države i ministra obrane, o čemu je predsjednik ne baš biranim riječima govorio na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Više o izboru šefa VSOA-e u Newsroomu N1 televizije govorio je vojni analitičar Igor Tabak.

Tabak kaže da je prilično sigurno da je u ovom trenutku ugrožena nacionalna sigurnost Hrvatske.

“Nažalost ovo nije jedini takav primjer. Budući da je Hrvatska prije koji dan šutke i bez ikakve obavijesti dobila Načelnika Glavnog stožera za idućih nekoliko mjeseci što je ministarstvo prvo odbilo potvrditi pa se potvrda mogla čuti od predsjednika koji je rekao da je potpisano odobrenje koje je prije šest mjeseci bilo predmet ovakve drame”, kaže Tabak.

Upozorenje stručnjaka: VSOA ne može prikupljati tajne podatke bez ravnatelja Plenković: Teret odgovornosti zbog neizbora šefa VSOA-e je na Milanoviću

“Jednako tako nacionalnu sigurnost ugrožava i činjenica da hrvatsko izaslanstvo u NATO-u nema čelnika”, naglašava Tabak. Dodaje da puno mjesta u Glavnom stožeru nije popunjen. “Kad bi sad i general Validžić stjecajem okolnosti prešao na novu poziciju i njegovo mjesto u glavom Stožeru ostalo bi nepopunjeno”, kaže Tabak.

Tabak kaže da te stvari ukazuju na dubinu disfunkcionalnosti i na jedan revijalan ton gdje se sad svima sviđa pričati o vojnoj i još obavještajnoj službi. “To je onako dobro zvuči, a malo ljudi brine da je to samo jedna od funkcija oko koje bukte jedni te isti sukobi”, kaže vojni analitičar.

Tabak smatra kako je kaos koji je rezultirao time da je general Kinder dao ostavku počeo time što se godinama u VSOA-i labavo upravlja novcem. Podsjetio je na slučaj generala Preosta i njegovih suradnika koji su zbog sličnih stvari završili i na sudu te kako je 2015. godine nakon takvih događanja na čelo službe došao general Kinder.

“Očito su se problemi nastavili s obzirom na to da je interna provjera opet otkrila probleme s raspolaganjem novcem. Dakle stvar je s jedne strane prilično banalan, s druge strane simptom odnosa u toj agenciji koji su očito čvrsto začahureni”, kaže Tabak. Smatra da jedna osoba teško može promjeniti prakse koje su izgleda jako problematične u tom sustavu.

Također rekao je da se samom čelniku ne stavlja na teret nekakvo zlodjelo, nekakva kaznena djela, koliko neuspjeh u preveniranju tih stvari.

“Bilo bi najjednostavnije ponovno promijeniti čelnika, a onda temeljem suglasja ući u nekakvu reformu, ali tu suglasja nema, pa onda ne da nema reforme, nego nema ni formalne promjene u vrhu”, kaže Tabak.

Vidović: Markić radi kvalitetno, ali ne možemo isto reći za VSOA-u

Govorio je o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja. Smatra da ta osoba neće moći ni dolaziti pred saborski odbor.

Spomenuo je i činjenicu da se na sličan način odgađa i imenovanje veleposlanika umjesto kojih se imenuju otpravnici poslova. “Sve to ukazuje na isti problem da je postalo normalno da vlada pošalje popis imena i očekuje da se ona druga strana, Pantovčak, s tim složi, umjesto rasprave i zajedničkog formiranja lista i da to uistinu budu konzultacije jedan zajednički postupak, a ne ovakvo slanje papira s medijskom objavom”, kaže Tabak.

Dodaje da nikad do sad nije bio slučaj da i mediji na ovaj način sudeluju u imenovanju ravnatelja vojno obavještajne službe.

Na pitanje što znamo onda o njenoj učinkovitosti, Tabak kaže da je to upitno.

“Treba se nadati da osobe koje su vršitelji dužnosti i privremeno na čelu osiguravaju privremeno funkcioniranje. Koliko je to uspješno znaju čelnici dva brdam koji ta zvješća dijele s ministrom Banožićem koji na ta izvješća nema pravo”, rekao je Tabak.

Kaže da ima jako puno NATO i ratnih djelovanja koji se trebaju pratiti. “Vjerojatno na dnevnoj bazi analitika radi. Pitanje je koliko se to može pretočit, koliko se zapravo to kontrolira kvaliteta svog tog rada i naravno i potrošnja novca koja tu nije zanemariva. A sve to u u ovakvom kaosu ostaje više za nekakvu nadu, nego za pouzdanje”, rekao je Tabak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.