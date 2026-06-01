Lidl otvara svoj prvi pub

Ovaj Lidlov pub vrijedan 500.000 funti, koji će se zvati The Middle Ale, otvara nova pitanja o tome treba li reformirati zakone o licenciranju alkohola u Sjevernoj Irskoj. Novi pub u Dundonaldu, istočno od Belfasta, otvorit će se sljedećeg mjeseca i moći će primiti do 60 gostiju. Neće se nalaziti unutar same trgovine, nego u zasebnom prostoru pokraj nje.