očišćeno morsko dno

Sretno more na Murteru: 5G tehnologija, autonomno plovilo i ronioci udruženi u akciji čišćenja podmorja

01. lip. 2026. 08:28
Sretno more
Telemach Hrvatska

Murter je u sklopu projekta Sretno more okupio tehnologiju i zajednicu u akciji čišćenja podmorja na plaži Luke. Uz pomoć Telemachove 5G mreže, autonomnog plovila Faust V te ronilačkih klubova očišćeno je morsko dno, a predstavljena je i nova nadogradnja Fausta V za prikupljanje otpada s površine mora.

Na murterskoj plaži Luke sudionici su tijekom akcije koristili autonomno plovilo Faust V i podvodne dronove povezane putem Telemachove 5G mreže, koja je omogućila njihovo precizno upravljanje i učinkovitu koordinaciju na terenu.

„Sretno more pokazuje kako tehnologija i inovacije mogu imati važnu ulogu u zaštiti okoliša. Posebno nas veseli što smo Faust V nadogradili rješenjem za površinsko prikupljanje otpada, čime smo njegovu primjenu u očuvanju mora podigli na novu razinu”, poručio je Mateo Ivanec iz DIH Innovamare.

Ekološko-edukativnu inicijativu Telemach je proveo u suradnji s Udrugom Digitalni inovacijski HUB Innovamare, dok je istodobno na kopnu održana radionica Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta. Kroz zanimljive i interaktivne aktivnosti učenicima Osnovne škole Murterski škoji, ali i srednjoškolcima iz Njemačke na razmjeni, približena je problematika onečišćenja mora, ali i važnosti njegova očuvanja.

Pregled podmorja pokazao je kako je stanje bolje od očekivanog, no ronioci su ipak uklonili oko 300 kilograma otpada. Akciju je predvodio Ronilački klub Sv. Roko, a pridružili su im se i članovi Ronilačkog kluba AdriatiCro iz Jastrebarskog. Njihovo sudjelovanje dodatno je naglasilo važnost projekta Sretno more, pokazavši da briga o očuvanju mora nadilazi granice obalnih područja i okuplja sudionike iz svih dijelova Hrvatske.

Rezultati projekta vidljivi su i na terenu i u stručnoj javnosti. Sretno more prepoznato je i kroz niz komunikacijskih priznanja - osvojio je srebrni Grand PRix HUOJ-a u kategoriji društvenog utjecaja i odgovornosti te ušao u finale međunarodne PRWeek Global Awards nagrade u Londonu.

“Sretni smo što je projekt prepoznat i što nam se škole, predstavnici lokalnih zajednica i ronilački klubovi iz različitih dijelova Hrvatske sami javljaju sa željom da se uključe i doprinesu zajedničkom cilju. Takva podrška daje dodatnu vrijednost inicijativi i potvrđuje koliko je važno da zajedno doprinosimo čišćem i održivijem Jadranu“, istaknuo je Igor Duić, Direktor korporativnih komunikacija.

Sretno more pokazuje kako spoj znanja, zajedništva i moderne tehnologije može imati konkretan pozitivan utjecaj na okoliš i lokalnu zajednicu. Uz akcije čišćenja podmorja, projekt uključuje i edukativnu predstavu za djecu Teatra RI o važnosti očuvanja mora i održivog razvoja, koju je do sada pogledalo više od 900 djece iz kontinentalne Hrvatske.

