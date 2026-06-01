Cavtat

Trojac lijepio ćirilicu po znakovima, pločama, kantama. Uhićeni su

01. lip. 2026. 14:24
Trojica državljana Sjeverne Makedonije osumnjičeni su za kazneno djelo oštećenje tuđe stvari počinjeno prošlog tjedna na području Cavtata, izvijestila je policija.

Nakon prethodno zaprimljenih dojava, policijski službenici Postaje granične policije Gruda su utvrdili kako je na području Cavtata raznim naljepnicama različitih dimenzija s ćiriličnim sadržajem izlijepljen prometni znak, smjerokazne ploče, kante za otpad i info panel u tolikoj mjeri da su izgubili svrhu i namjenu.

Istog dana nakon što je policija zaprimila ovu dojavu pronađena su dvojica državljana Sjeverne Makedonije, dok je treći osumnjičenik pronađen sljedeći dan, odnosno u subotu, 30.svibnja u zračnoj luci.

Radi se o mladićima u dobi od 23, 25 i 26 godina koji imaju dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj, koji su dovedeni u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg su, uz kaznenu prijavu za spomenuto kazneno djelo, predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

