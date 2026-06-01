sad je i službeno
Primorac: U ovom prijelomnom trenutku za hrvatski sport kandidiram se za funkciju presjednika HOO-a
Dragan Primorac danas je u Zagrebu predstavio svoju knjigu „Medicinska genetika u kliničkoj praksi”. Primorac je nakon predstavljanja objavio i svoju kandidaturu za šefa HOO.
"Cijeli život sam sportaš. U razgovoru s brojnim ljudima dobio sam potporu da se u ovom prijelomnom trenutku za hrvatski sport uključim i sa svojim znanjem, rezultatom ,koji gradim 40 godina u području sporta, kandidiram za funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja sam to prihvatio i nakon ovog obraćanja ja ću formalno krenuti u to", rekao je Primorac i nastavio;
"Moj put je vrlo jasan. Vi koji me pratite znate da oko nekoliko stvari nema kompromisa, kad je u pitanju istina, moral, vrijednost, transparetnost i poštenje i duboko vjerujem da to može biti razlogom da napravimo sljedeći iskorak u hrvatskom sportu", kaže Primorac i dodaje;
"Hrvatska kao mala država, kao velesila u sportu, je pred svojim sljedećim iskorakom koji će zapravo dovesti do toga da ujedinimo sve one snage koje su u sportu, nema velikih i mali sportova. Svaka medalja ima jednak sjaj.
Moja jednina misao i nit vodilja je zajedništvo i simbioza svih čimbenika koji mogu dovesti da hrvatski sport diše punim plućima", zaključio je.
