ŠIRENJE ISTRAGE

USKOK provodi izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu!

author
N1 Info
04. svi. 2026. 20:36
rukometna lopta
Dejan Rakita/PIXSELL

Istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provode izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu.

Iz više izvora Indexu je potvrđeno da su istražitelji USKOK-a danas izuzeli dokumentaciju iz prostorija Hrvatskog rukometnog saveza.

Izvodi USKOK-a su počeli i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO). Nakon izbijanja goleme afere u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK je, počeo s izvidima i u brojnim drugim sportskim savezima.

istraga korupcija rukomet sportski savezi uskok

