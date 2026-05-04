Vlada se suglasila, zadužuju se Pula i Kotoriba

Jedan grad i jedna općina, Pula i Kotoriba dobili su suglasnost hrvatske Vlade da se zaduže kod banaka kako bi financirale za njih kapitalne projekte – energetsku obnovu Društvenog centra Rojc i rekonstrukciju zgrade stare škole u kulturni centar.
Oglas
Pula je od Vlade dobila suglasnost da za energetsku obnovu Rojca, nekadašnje vojarne, a danas mjesta na kojemu djeluje stotinjak udruga civilnog društva, uzme kredit od 2, 5 milijuna eura kod Erste&Steiermärkische Banke, s rokom otplate od deset godina bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,89 posto.
Rojc je najveća zgrada u Puli ukupne površine od gotovo 17. 000 metara četvornih. Četiri etaže smještene su na južnom djelu i pet na sjevernom. Između sjevera i juga smješteno je unutarnje dvorište, mjesto koje je primjereno za razne aktivnosti, osobito ljeti. Prirodna okućnica kvadraturom je gotovo dvostruka od kvadrature zgrade a ona obuhvaća sportska igrališta, zelene površine i parkirališta.
Sveobuhvatna energetska obnova zgrade izgrađene krajem 19. stoljeća osigurat će uštedu energije, smanjiti troškova grijanja te poboljšati uvjeta boravka i rada za sve korisnike Rojca.
Međimurska općina Kotoriba zadužuje se radi financiranja projekta „Novo ruho stare škole“, odnosno rekonstrukcije zgrade stare škole u kulturni centar u kojem će svoje mjesto naći lokalne udruge i društva.
Riječ je o zgradi čiji su pojedini dijelovi izgrađeni 60-ih godina 19. stoljeća što ju čini najstarijom školskom zgradom u Međimurju koja je napuštena prije 15-ak godina kad je Kotoriba dobila novu školu i sportsku dvoranu.
Vlada je toj općini dala suglasnost da se radi financiranja spomenutog projekta zaduži kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 900.000 eura, s rokom otplate kredita od sedam godina, bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,98 posto.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas