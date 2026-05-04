Što je hantavirus koji je potvrđen na kruzeru, kako se širi, kako se liječi...
Tri osobe su preminule nakon sumnje na izbijanje hantavirusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim oceanom, prema World Health Organization (WHO).
Jedan slučaj hantavirusa je potvrđen, dok se još pet sumnjivih slučajeva istražuje.
WHO je za BBC izjavio da su "detaljne istrage" o sumnjivim slučajevima hantavirusa "u tijeku, uključujući dodatna laboratorijska testiranja".
Izbijanje je prijavljeno na kruzeru MV Hondius, koji je putovao iz Argentina prema Cape Verde, prenosi BBC.
Što je hantavirus?
Hantavirus je skupina virusa koje prenose glodavci, a na ljude se najčešće prenosi udisanjem čestica u zraku koje potječu iz osušenog izmeta glodavaca.
Infekcije se obično javljaju kada virus postane zračni putem urina, izmeta ili sline glodavaca, prema Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Iako rijetko, može se prenijeti i ugrizima ili ogrebotinama glodavaca.
Virus može uzrokovati dvije teške bolesti. Prva, Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS), često počinje umorom, temperaturom i bolovima u mišićima, nakon čega slijede glavobolja, vrtoglavica, zimica i problemi s trbuhom. Ako se razviju respiratorni simptomi, smrtnost je oko 38%, prema CDC-u.
Druga bolest, Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege. Kasniji simptomi mogu uključivati nizak krvni tlak, unutarnje krvarenje i akutno zatajenje bubrega.
Koliko se slučajeva hantavirusa bilježi globalno?
Procjenjuje se da se godišnje bilježi oko 150.000 slučajeva HFRS-a širom svijeta, uglavnom u Europi i Aziji, prema izvješću National Institutes of Health. Više od polovice slučajeva obično se događa u China.
Najnoviji podaci iz SAD-a pokazuju da je od 1993. godine, kada je započelo praćenje hantavirusa, do 2023. zabilježeno 890 slučajeva.
Međutim, Seoul virus, jedan od glavnih sojeva hantavirusa koji prenose norveški štakori (poznati i kao smeđi štakori), prisutan je diljem svijeta, uključujući i SAD.
Kako se liječi?
Ne postoji specifičan lijek za infekcije hantavirusom.
CDC preporučuje potporne terapije za ublažavanje simptoma, koje mogu uključivati terapiju kisikom, mehaničku ventilaciju, antivirusne lijekove pa čak i dijalizu.
Pacijenti s teškim simptomima mogu trebati hospitalizaciju u jedinicama intenzivne njege. U težim slučajevima može biti potrebna i intubacija.
CDC preporučuje izbjegavanje kontakta s glodavcima u domovima ili na radnim mjestima kako bi se smanjio rizik izloženosti virusu.
Također se preporučuje zatvaranje svih ulaza u podrume ili tavane kroz koje glodavci mogu ući u kuće.
Nošenje zaštitne opreme preporučuje se prilikom čišćenja izmeta glodavaca kako bi se izbjeglo udisanje kontaminiranog zraka.
Jesu li nedavno zabilježeni slučajevi hantavirusa?
U veljači 2025. Betsy Arakawa, supruga oskarovca Gene Hackman, preminula je od respiratorne bolesti povezane s hantavirusom.
Medicinski istražitelji vjeruju da je Arakawa oboljela od HPS-a — najčešćeg oblika u SAD-u — što je dovelo do njezine smrti.
Gnijezda i neki mrtvi glodavci pronađeni su u pomoćnim objektima njezine kuće gdje je pronađena.
Policijski zapisi pokazali su da je Arakawa u danima prije smrti pretraživala internet o simptomima gripe i Covida.
