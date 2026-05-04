Mosfilm Tower

VIDEO / Ukrajina dronom pogodila luksuzni neboder u Moskvi

N1 Info , Hina
04. svi. 2026. 07:06
Ukrajinski dron pogodio je rano u ponedjeljak stambenu zgradu u blizini središta Moskve, rekao je moskovski gradonačelnik nekoliko dana prije vojne parade povodom Dana pobjede.

Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je na Telegramu, prema državnoj novinskoj agenciji TASS, da nema ozlijeđenih.

Oštećena zgrada, koju je ukrajinski medij "Kyiv Independent" opisao kao luksuzni neboder, nalazi se u zapadnom dijelu glavnog grada u kojem se nalazi više veleposlanstava.

Dva druga ukrajinska drona oborena su protuzračnom obranom, rekao je Sobjanin.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je krajem travnja da će se ovogodišnja parada povodom Dana pobjede 9. svibnja održati bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. Rusija tog datuma obilježava godišnjicu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.

Iako Rusija često izvještava o ukrajinskim napadima dronovima na šire područje Moskve, oni obično ciljaju zračne luke, vojne objekte i predgrađa. Civilna infrastruktura u glavnom gradu rijetko je oštećena, a većina dronova presretnuta je, prema službenim priopćenjima.

Ukrajina se već više od četiri godine bori protiv ruske invazije. Rusija redovito napada pozadinska područja Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu stradavaju civili, oštećuju se domovi i ključna infrastruktura.

