VREMENSKA PROGNOZA

Pripremite se na kišu i pljuskove, ponegdje će biti svakodnevna pojava

Tea Blažević
04. svi. 2026. 07:07
pixabay
Uwe Hoh from Pixabay / ILUSTRACIJA

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno je sunčano diljem Hrvatske, ima mjestimice umjerene do povećane naoblake. U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano, toplo i vrlo toplo. Tek navečer sa zapada slijedi porast naoblake.

Utorak donosi nestabilnije prilike. Već prijepodne može biti kiše na zapadu zemlje, češće će to biti duž Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici. I dalje će se zadržavati toplo, uz jugo i jugozapadnjak.

Srijeda će biti promjenjiva, sredinom dana i poslijepodne će biti češći kiša i pljuskovi. Ujutro će biti toplije, no danju malo manje toplo.

Nestabilno će se nastaviti i u drugom dijelu tjedna.

U četvrtak će lokalno kiše i pljuskove biti češće duž Jadrana i uz Jadran, makar poslijepodne i drugdje u unutrašnjosti može biti pljuskova.

I tijekom petka će biti povremene oborine, također češće duž Jadrana i uz Jadran. 

U subotu stabilnije, no već u nedjelju izgledna je nova oborina. 

