Europska zemlja masovno gomila zalihe na 150 lokacija. Ministar objasnio zašto

Njemačka kreće u proširenje svojih nacionalnih zaliha hrane kako bi osigurala da je zemlja spremna za potencijalne krize velikih razmjera.
Savezni ministar poljoprivrede Alois Rainer najavio je inicijativu za povećanje postojećih rezervi za hitne slučajeve kako bi se stanovništvo tijekom nepredviđenih događaja bolje zaštitilo, objavio je u petak Tahesschau.
Njemačka trenutno održava strateške zalihe pšenice, riže, zobi i mlijeka u prahu na više od 150 tajnih sigurnih lokacija. Rainer je objasnio da vlada sada namjerava uključiti više gotovih proizvoda s dugim rokom trajanja, poput konzervirane hrane, kako bi se poboljšala neposredna sigurnost hrane.
Strategija uključuje promjenu načina skladištenja ove robe. Umjesto da se oslanja isključivo na namjenske vladine objekte, država će surađivati s proizvođačima hrane i trgovačkim lancima.
Od tih će se partnera tražiti da održavaju posebnu "nedodirljivu rezervu" u vlastitim prostorijama. Kako bi se spriječilo rasipanje, proizvodi kojima se bliži rok trajanja reciklirat će se na tržište i zamijeniti svježim zalihama.
Govoreći o zabrinutosti zbog uključenosti privatnog sektora, ministar je odbacio sugestije da bi tržišni operateri nepravedno profitirali od ovog aranžmana, prenosi United24media.
Naglasio je da će država održavati strogi nadzor kako bi osigurala da rezerve ostanu na potrebnim razinama. Ovaj decentralizirani pristup također je namijenjen izbjegavanju visokih troškova izgradnje novih vladinih skladišta.
Nedavna upozorenja UN-a o globalnoj nesigurnosti opskrbe hranom istaknula su hitnu potrebu za nacionalnom stabilnošću, potičući zemlje poput Njemačke da daju prioritet vlastitoj strateškoj spremnosti. Ujedinjeni narodi upozorili su da eskalirajuća kriza u Iranu prijeti da će do sredine 2026. godine gurnuti do 45 milijuna ljudi u akutnu glad.
Prema Svjetskom programu za hranu, poremećaj kritičnih pomorskih ruta u Hormuškom tjesnacu i Crvenom moru povećao je troškove energije, goriva i gnojiva. Zamjenik izvršnog direktora WFP-a Carl Skau izjavio je da je situacija poslala udarne valove diljem svijeta, najteže pogađajući ranjive obitelji.
