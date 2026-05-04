Bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani u kritičnom stanju

Rudy Giuliani (81), bivši gradonačelnik New Yorka, nalazi se u bolnici u kritičnom, ali stabilnom stanju, potvrdili su američki predsjednik Donald Trump i njegov glasnogovornik.
“Naš sjajni Rudy Giuliani, pravi borac i najbolji gradonačelnik u povijesti New Yorka, daleko najbolji, hospitaliziran je i u kritičnom je stanju”, napisao je Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social.
Giulianijev glasnogovornik Ted Goodman izjavio je da on “ostaje u kritičnom, ali stabilnom stanju”, ne navodeći razlog hospitalizacije ni koliko se dugo nalazi u bolnici.
“Gradonačelnik Giuliani je borac koji se kroz cijeli život suočavao s izazovima s nevjerojatnom snagom, a istom se snagom bori i sada”, poručio je Goodman, pozvavši javnost na molitvu za njega, javlja Sky News.
Giuliani je bio gradonačelnik New Yorka od 1993. godine, a nadimak “gradonačelnik Amerike” stekao je zbog svoje uloge nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. Kasnije je bio i osobni odvjetnik Donalda Trumpa te jedan od ključnih aktera u pokušajima osporavanja rezultata predsjedničkih izbora 2020. godine.
U posljednjim godinama postao je kontroverzna figura, a sudovi su odbacili brojne tužbe vezane uz navodnu izbornu prevaru. Trump ga je kasnije pomilovao nakon što se suočio s kaznenim optužbama u dvije američke savezne države i tužbom za klevetu.
Giuliani je i prošle godine bio hospitaliziran nakon prometne nesreće u New Hampshireu, u kojoj je zadobio prijelom kralješka i druge ozljede.
