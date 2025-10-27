bitan iskorak
„Sve se vraća, ali dio tijela ne može“: Inovator iz BiH osmislio 3D proteze za žene kojima je odstranjena dojka
Bh. znanstvenik Merim Jusufbegović razvio je 3D proteze za žene kojima su zbog raka odstranjene grudi.
Iskorak u BiH oko skrbi za žene koje su preboljele rak dojke
Neusporedivo lakše i udobnije od standardnih, koje dodatno opterećuju žene, ove su dizajnirane kako bi im olakšale svakodnevni život i vratile samopouzdanje. Jusufbegović i njegov tim vjeruju da su ovo prve takve proteze na svijetu. Najvažnije - bit će potpuno besplatno podijeljene desecima članica Udruge 'Renesansa', te individualizirane za svaku ženu pojedinačno.
U mjesecu u kojem podižemo svijest o ovoj bolesti, govorimo o važnosti ovog pionirskog projekta, ali i o poznavanju našeg tijela i vraćanju samopouzdanja. Ne zaboravljamo važnost prevencije, dok u BIH liječnici sve češće bilježe slučajeve pacijenata mlađih od trideset godina.
Jusufbegović je u početku ispričao kako je cijeli projekt započeo.
„Ova priča je započela prošle godine kada je bio mjesec osvješćivanja i rodila se ideja kako bismo mogli na svoj način pomoći ovim ženama koje su prošle kroz strašne stvari. Došli smo na ideju da personaliziramo i prilagodimo vanjske proteze koje koriste svojim potrebama.
Tada sam stupio u kontakt s udrugom Renesansa. Odaziv je bio nevjerojatan, kao i energija ovih žena. Sada, nakon godinu dana, dobili smo projekt i riješili smo financijski problem“, rekao je.
"Nije bilo razumijevanja"
Naglasio je da u BIH nije bilo razumijevanja.
„Nismo imali razumijevanja u državi, sada je prošao europski projekt i čekamo potpisivanje ugovora kako bismo počeli s tiskom. Dio smo tiskali. Želimo ponuditi nešto novo, uglavnom se koristi rešetkasta struktura, ali koncept za ovaj problem nije korišten“, objašnjava Jusufbegović.
Vjeruje da je ovo prvi proizvod te vrste, možda čak i u svijetu.
„Mi u BIH imamo pamet, ali nemamo sredstava. Pokušao sam olakšati i pogledati prethodne primjere kako su neki ljudi to radili prije nas. Pronašao sam neke druge probleme, ali ne i ovaj. Na nama je da vidimo koliko je naš proizvod jedinstven. Možda negdje postoji nešto slično, ali nije objavljeno“, kaže i dodaje:
„Dobili smo sredstva od europskog projekta, konzorcija od 12 tvrtki i instituta, i jako se veselimo početku. Počet ćemo raditi puno detaljnije i s većom predanošću svemu.“
Kaže da je oduševljen energijom koja ga je dočekala u udruzi Renesansa.
„Kad sam u početku završio skeniranje i proveo neko vrijeme u udruzi Renesansa, stvarno nisam mogao vjerovati koliko pozitivne energije ima. Ovdje ne postoji sustav koji će im omogućiti pristup liječenju i lijekovima. Prije svega, moramo raditi na podizanju svijesti o raznim bolestima, ne samo o raku dojke ili prostate. Što se tiče same tehnologije, ona može pomoći u samim područjima; od edukacije, pripreme same operacije do protetike. Ako slika govori tisuću riječi, modeli govore tisuću slika“, objasnio je Jusufbegović.
„Sve se vraća, ali dio tijela ne može“
Eldina Zolj Balenović, novinarka i članica udruge Renesansa, kaže da pacijenti nemaju previše zahtjeva i sve što traže propisano je zakonom.
„Merimov dolazak u Renesansu puno je značio svim ženama. On je mladić i znanstvenik koji je mogao otići bilo gdje drugdje, ali došao je k nama. Ne samo da je mislio na nas i želio raditi za nas, njegova energija da osigura sredstva bila je nevjerojatna. Imamo sreće što imamo tako mlade ljude, ali stav vlade je razočaravajući.“
„Sve što tražimo propisano je zakonom, ne tražimo nikakve posebne postupke. Očekujemo samo ono što je napisano. Nismo to dobili 23 godine. Ogroman je problem kada se žena probudi bez dijela tijela“, rekao je Zolj Balenović.
Dodaje da je psihičko stanje žene veliki faktor u cijelom procesu.
„Psihološkom stanju se rijetko posvećuje pažnja, a nedostatak tog jednog dijela tijela jako nas loše pogađa. Žena se fizički potpuno promijeni, postaješ potpuno druga osoba. Sve se vrati, ali dio tijela ne može. Ono što nam je Merim predstavio i što s nestrpljenjem čekamo je nešto što bi nam sve puno olakšalo jer je to potpuno drugačija priča od svega što smo do sada imali. Imamo potpuno razumijevanje i sigurni smo da će učiniti sve da to ispuni“, istaknula je.
„Ljudi registriraju automobil prije odlaska na pregled“
Liječnica Una Delić ističe da ljudi inače slabo brinu o svom zdravlju, te da je „registracija automobila redovitija od pregleda“.
„Određeni broj žena nakon operacije želi tu rekonstrukciju i da se ponovno osjeća kao žena. Grudi su primarna značajka žene i jako je teško živjeti bez jedne od njih. Prije nego što smo došli ovdje, razgovarali smo o tome koliko ljudi radije registrira automobil nego ide na pregled. Mi sami ne brinemo o sebi i budućnosti“, naglasila je Delić.
Također dodaje kako ljudi pokušavaju pronaći rješenje u ovom sustavu često nailaze na prepreke.
„Mislim da su društvene mreže odigrale veliku ulogu, preko djevojaka koje imaju puno pratitelja i imam osjećaj da se to prati više nego medijski portali ili neki događaji. Čak i kada se ljudi odluče napraviti korak, stalno nailaze na neke prepreke. To je činjenica, ali to nam ne bi trebao biti izgovor da se ne brinemo o sebi. Ako znamo da nam je pregled u listopadu, onda ga zakažimo u svibnju“, istaknula je.
Naglasila je važnost sistematskih pregleda žena.
„Poanta probirnih pregleda koje nemamo kroz sustav i državu je pregled zdrave populacije u svrhu pronalaska bolesti koja je izlječiva. Sistematski pregled žena ne traje ukupno više od sat vremena, a puno znači“, zaključila je Delić.
