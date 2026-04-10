Zagrepčani u prosjeku žive više od 80 godina

Očekivano trajanje života u Zagrebu u 2024. iznosilo je 80,3 godine, što je značajan porast u odnosu na 2004., rekla je voditeljica Odjela za ocjenu zdravstvenog stanja i potreba HZJZ-a Maja Marić Bajs na javnozdravstvenoj tribini "Zdravlje za sve".
Predstavljajući Zdravstveno-statistički ljetopis Zagreba za 2025., naglasila je i ključne izazove: vodeći uzrok smrti su kardiovaskularne bolesti, slijede maligne i endokrine bolesti, dominiraju kronične nezarazne bolesti.
"Za većinu kroničnih bolesti vežu se zajednički čimbenici rizika poput pušenja, nepravilne prehrane i tjelesne neaktivnosti, na koje je moguće utjecati promjenom životnog stila", istaknula je.
Na tribini održanoj u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", povodom Svjetskog dana zdravlja, kao javnozdravstveni prioriteti za ovu godinu izdvojeni su: kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, mentalno zdravlje te endokrine i respiratorne bolesti.
Na Tribini su prikazani i rezultati međunarodnog projekta REACTION, usmjerenog na inovativno i brzo prepoznavanje te jačanje otpornosti Europe na kemijske i biološke prijetnje, koje se odnose na zlonamjerne napade na hranu. Ivan Barišić, voditelj projektnog tima istaknuo je kako je antibiotska rezistencija danas jedan od ključnih javnozdravstvenih izazova i prioritet na globalnoj razini.
U sklopu tribine potpisan je Ugovor o suradnji na projektu "Reci slobodno!" između NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar" i Rotary kluba Zagreb Gradec, projekt je usmjeren na unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz edukacije, podršku roditeljima i razvoj novih modela pomoći.
