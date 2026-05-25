Povjesničar iz Beograda: Vučić pumpa atmosferu da smo na rubu rata i da je on jedina obrana od toga

Studenti u blokadi organizirali su jučer na beogradskom Trgu Slavija skup pod nazivom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju". Povjesničar iz Beograda, Dragan Popović, je u emisiji N1 Studijo uživo kod naše Hanan Nanić komentirao je li Srbija ušla u neku novu političku fazu i je li izvjestan pad Aleksandra Vučića.
Oglas
"Mislim da nije nova faza, ali je novi razvoj stare faze. Mi smo u istoj fazi pobunjenog društva protiv otete države više od godinu i pol dana", rekao je Popović.
Odgovorio je i na pitanje jesu li studenti spremni ponuditi konkretnu alternativu vladajućima.
"Očito jesu i sve su spremniji i spremniji. U pitanju je spontani proces organskog nastanka jednog pokreta, a svakako će morati predstavljati dosta širok politički program", kaže Popović i dodaje:
"Iako ja ne dijelim sve stavove s njihovim programskim dokumentima, ono što mislim da je dobro je što pokušavaju najradikalnije stvari gurnuti u stranu."
Izvjesni pad Vučića?
Glavno pitanje ostaje može li Vučić zadržati vlast ili se nazire početak njegova političkog kraja.
"Treba imati na umu da on kontrolira sve u Srbiji. Njegova stranka je na vlasti u svakoj općini i mjesnoj zajednici u Srbiji, što je apsolutno nezamislivo u bilo kojoj europskoj zemlji i to vam govori da je u pitanju jedan opasan protivnik koji ima mnogo instrumenata moći, ali ovaj ogroman val pozitivne energije budi nadu i mislim da ovaj strah, koji je očit kod Vučića, pokazuje da brojevi nisu dobri za njega", kaže Popović.
"Vučić pumpa atmosferu da smo na rubu rata"
Objasnio je i na čemu Vučić i dalje temelji svoju političku snagu:
"Ima različitih načina kako on dolazi do glasova, ali postoji jedan dio ljudi koji glasa za njega zato što vjeruju da je on jedina alternativa.
To su uglavnom ljudi koji su bombardirani narativom da smo mi stalno na rubu rata. Zato stalno imate tu priču da Hrvatska samo što nije napala Srbiju, da stalno radi nešto protiv Srbije...
Vučić pumpa atmosferu da smo na rubu rata i njegova poruka je da Srbiji treba jak lider, novi Tito, čvrsta ruka i da je on jedina obrana od tog scenarija. To je ono što je opasno i ono što je sad počelo pucati zahvaljujući studentima", zaključio je Popović.
PROČITAJTE VIŠE
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas