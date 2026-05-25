Američki "jastrebovi" napali Trumpa zbog Irana: "Ovo bi bila katastrofa"
Republikanski "jastrebovi" uputili su rijetku kritiku Donaldu Trumpu zbog planiranog mirovnog sporazuma s Iranom, nazvavši ga „katastrofom” i dovodeći u pitanje zašto je američki predsjednik uopće pokrenuo rat.
Trumpovi saveznici, koji su snažno podržali njegovu kontroverznu odluku da zajedno s Izraelom započne rat protiv Irana, ovog su vikenda pozvali predsjednika da „ostane čvrst”, unatoč rastućim gospodarskim troškovima i izostanku napretka u ostvarivanju početnih ciljeva njegove administracije, piše The Guardian.
Dok se čini da je iranska vlada u pobjedničkom raspoloženju, članovi Trumpove vlastite stranke burno su reagirali na izvješća da predloženi sporazum sadrži velike ustupke Washingtona.
Roger Wicker, predsjednik senatskog odbora za oružane snage, izjavio je na društvenim mrežama da bi „navodno 60-dnevno primirje bilo katastrofa”. „Sve što je postignuto Operacijom Epic Fury bilo bi uzalud”, dodao je.
Nakon što je u subotu sugerirao da je sporazum na dohvat ruke, Trump se u nedjelju ujutro činilo da povlači svoje riječi nakon ljutite reakcije dijela vlastite stranke. Pregovori napreduju „uredno i konstruktivno”, ustvrdio je predsjednik, dodajući: „Obavijestio sam svoje predstavnike da ne žure sa sporazumom jer je vrijeme na našoj strani.”
Naglašavajući da je „dobar i ispravan” sporazum na putu, kasnije je tvrdio da ga „nitko još nije vidio” kako bi ublažio kritike. „Nije još ni u potpunosti pregovaran”, rekao je. „Zato ne slušajte gubitnike koji kritiziraju nešto o čemu ne znaju ništa.”
Trump je u subotu tvrdio da je memorandum o razumijevanju za okončanje rata „uglavnom dogovoren” i da čeka finalizaciju. Američki predsjednik naveo je na svojoj platformi Truth Social da bi sporazum uključivao ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne točke svjetske trgovine, koji je Iran praktički zatvorio otkako su SAD i Izrael započeli rat u veljači.
Međutim, Trump nije spomenuo iranski nuklearni program ni visoko obogaćeni uranij, iako je više puta tvrdio da je odricanje Teherana od nuklearnih ambicija „crvena linija” pregovora za završetak rata. Iranski dužnosnici nastojali su ta pitanja ostaviti za kasnije pregovore.
Prema Axiosu, nacrt mirovnog sporazuma uključuje produljenje 60-dnevnog primirja tijekom kojeg bi Hormuški tjesnac bio ponovno otvoren. Iran bi pristao ukloniti mine koje je postavio u tjesnacu i omogućiti slobodan prolaz brodovima, a zauzvrat bi SAD ukinuo pomorsku blokadu iranskih luka. Tijekom tog razdoblja Iran bi također mogao slobodno prodavati naftu, dok bi se pregovori o nuklearnom pitanju nastavili.
Navodni ustupci Washingtona izazvali su uzbunu među nekoliko republikanskih vanjskopolitičkih „jastrebova”.
Senator Lindsey Graham, blizak Trumpov saveznik, upozorio je: „Ako se postigne sporazum za završetak iranskog sukoba zato što se vjeruje da Hormuški tjesnac ne može biti zaštićen od iranskog terorizma i da Iran i dalje posjeduje sposobnost uništavanja ključne naftne infrastrukture u Zaljevu, tada će Iran biti percipiran kao dominantna sila koja zahtijeva diplomatsko rješenje.”
Percepcija da Iran može „terorizirati” Hormuški tjesnac i nanositi štetu naftnoj infrastrukturi diljem Zaljeva predstavlja „veliki pomak ravnoteže moći u regiji i dugoročno će biti noćna mora za Izrael”, tvrdio je Graham.
„Također se čovjek pita zašto je rat uopće započeo ako su te procjene točne”, dodao je, naglašavajući potrebu da SAD „ovo odradi kako treba”.
Tom Cotton, predsjednik senatskog odbora za obavještajne poslove, podijelio je Grahamove komentare, dok je senator iz Teksasa Ted Cruz rekao da je „duboko zabrinut” izvješćima o nastajućem sporazumu.
„Ako rezultat svega bude iranski režim – koji i dalje vode islamisti koji uzvikuju ‘smrt Americi’ – a koji sada prima milijarde dolara, može obogaćivati uranij i razvijati nuklearno oružje te ima efektivnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, onda bi to bio katastrofalan ishod”, napisao je Cruz na X-u.
Dodao je da bi Trump „trebao ostati čvrst, braniti Ameriku i provoditi crvene linije koje je više puta povlačio”.
Odgovarajući jednom Trumpovu pristaši koji je kritizirao njegov stav i rekao da „nitko nije tražio” njegovo mišljenje, Cruz je uzvratio da „mladi politički prevaranti koji guraju pomirbu s Iranom nimalo ne pomažu predsjedniku”.
Kritiziranje Trumpove politike često izaziva brzu reakciju predsjednika i njegovih visokih dužnosnika.
U drugoj izjavi u nedjelju senator Graham pohvalio je „briljantan prijedlog predsjednika Trumpa”, sugerirajući da bi se nekoliko bliskoistočnih zemalja moglo pridružiti Abrahamovim sporazumima – diplomatskim dogovorima iz 2020. godine prema kojima je nekoliko arapskih država priznalo Izrael.
„To je briljantan potez predsjednika Trumpa”, izjavio je Graham, javno upozorivši zemlje poput Saudijske Arabije da bi nepridruživanje sporazumima bilo „velika pogreška”.
Mike Pompeo, koji je bio državni tajnik i direktor CIA-e tijekom prve Trumpove administracije, oštro je kritizirao predloženi sporazum kao nešto što „nije ni približno America First”.
U oštroj objavi na X-u usporedio je uvjete sporazuma s nuklearnim dogovorom iz 2015. koji je pregovarala Obamina administracija, a koji je Trump kasnije napustio i godinama kritizirao.
„Vrlo je jednostavno”, napisao je Pompeo. „Otvorite prokleti tjesnac. Uskratite Iranu pristup novcu. Uništite dovoljno iranskih kapaciteta da više ne može prijetiti našim saveznicima u regiji. Krajnje je vrijeme. Idemo.”
Trumpov sadašnji državni tajnik Marco Rubio u nedjelju je pohvalio „značajan” napredak. „Mislim da postoji mogućnost da svijet u sljedećih nekoliko sati dobije dobre vijesti”, rekao je Rubio novinarima tijekom diplomatskog posjeta Indiji.
