pukotina GKN postrojenja
VIDEO / Izvanredno stanje u Kaliforniji, ljudi evakuirani u skloništa: "Moglo bi doći do katastrofalne eksplozije"
Posade u južnoj Kaliforniji ponovno rade tijekom noći kako bi spriječile curenje ili katastrofalnu eksploziju golemog spremnika ispunjenog otrovnom kemikalijom, dok deseci tisuća stanovnika i dalje ostaju evakuirani zbog mogućih zdravstvenih rizika i opasnosti od razorne eksplozije.
Oko 50.000 ljudi unutar približno 23 četvorna kilometra potencijalne zone eksplozije u okrugu Orange prošlog je tjedna dobilo naredbu da napusti svoje domove, a mnogi su blagdanski vikend Memorial Day proveli u skloništima, hotelima ili kod prijatelja i obitelji izvan opasnog područja. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje za to područje, piše CNN.
Nakon što je u subotu navečer otkrivena pukotina na spremniku u postrojenju GKN Aerospace, ekipe su se kasno u nedjelju vratile kako bi tijekom cijele noći utvrdile prolazi li pukotina kroz cijelu vanjsku stijenku spremnika – što je ključan korak u potvrđivanju je li opasan unutarnji tlak oslobođen.
Ako pukotina ne prolazi potpuno kroz spremnik, tlak bi i dalje mogao biti zarobljen unutra, što ostavlja mogućnost „katastrofalnog najgoreg scenarija“, rekao je privremeni šef vatrogasne službe okruga Orange TJ McGovern za CNN-ovu Rosemary Church.
Otkako je spremnik u četvrtak počeo pokazivati znakove problema – uz rast temperature i tlaka – dužnosnici u području Garden Grovea upozoravaju na dva moguća scenarija: eksploziju koja bi raznijela krhotine prema okolnim kućama i poslovnim objektima ili curenje 7.000 galona metil-metakrilata u tlo i zrak.
Metil-metakrilat, odnosno MMA, može izazvati respiratorne probleme te iritaciju kože i očiju pri izloženosti, prema podacima Američke agencije za zaštitu okoliša (EPA).
McGovern je u nedjelju ponovno potvrdio da trenutačno nema curenja te rekao kako vlasti neprekidno prate kvalitetu zraka u okolici.
Dužnosnici planiraju u ponedjeljak ujutro analizirati rezultate noćne operacije i objaviti nove informacije o prijetnji eksplozijom. Ako se potvrdi da je tlak oslobođen, vlasti bi mogle početi razmatrati smanjenje evakuacijskih zona, „što je korak kojem se zaista veselimo“, rekao je McGovern. Popularne turističke destinacije poput Disneylanda i zabavnog parka Knott’s Berry Farm nalaze se u blizini, ali nisu uključene u zonu evakuacije.
„U ovom trenutku situacija nema utjecaja na Disneyland Resort i park ostaje otvoren za posjetitelje“, objavljeno je u nedjelju na internetskoj stranici Disneylanda, uz napomenu da park aktivno prati situaciju i surađuje s lokalnim vlastima.
Spremnik se počeo pregrijavati u četvrtak
Vlasti su prvi put intervenirale u tvrtki GKN Aerospace u Garden Groveu u četvrtak zbog ispuštanja para iz spremnika, rekao je McGovern u petak. Jedan od spremnika u postrojenju se pregrijao te aktivirao sigurnosni ventil i sustav prskalica za hlađenje.
No ventili na spremniku bili su „začepljeni“, a temperatura unutra nastavila je rasti, rekli su dužnosnici. „Idealna temperatura“ za metil-metakrilat je oko 10 stupnjeva Celzija, rekao je zapovjednik vatrogasne službe Craig Covey u petak, upozorivši da povećanje temperature može dovesti do curenja ili eksplozije.
Kada se MMA pregrije, pokreće se kemijska reakcija koju je teško kontrolirati unutar velikog spremnika, objasnio je Elias Picazo, docent kemije na Sveučilištu Južne Kalifornije.
„Ovdje postoji mogućnost termičkog bijega reakcije – problem je u tome što reakcija proizvodi toplinu, ali toplina također pokreće reakciju, pa nastaje začarani krug“, rekao je Picazo za CNN.
Zato vlasti pokušavaju održati spremnik što hladnijim kako bi stabilizirale kemijske reakcije unutar njega, objasnila je Elaine Bernal, predavačica kemije na Kalifornijskom državnom sveučilištu u Long Beachu.
Administrator EPA-e Lee Zeldin rekao je za CNN u nedjelju kako je najvjerojatniji scenarij „manje curenje koje će lokalne vlasti moći pratiti, neutralizirati i obuzdati“.
„Trenutačno je ovo hitna intervencija“, rekao je Zeldin. „Ovo još nije ekološka intervencija, a njezin opseg ovisit će o tome što će se dogoditi kada spremnik popusti.“
Newsom je rekao da je angažirano gotovo 800 državnih i lokalnih pripadnika hitnih službi, uključujući toksikologe, hazmat timove i stručnjake za javno zdravstvo i smještaj evakuiranih.
Vlasti su u subotu pokušavale učvrstiti kemikaliju unutar spremnika izvana prema unutra – proces koji je dužnosnik Concialdi usporedio sa smrzavanjem kocke leda. No upozorio je da ti napori možda neće uspjeti.
„Mogle bi se dogoditi dvije stvari… spremnik bi mogao puknuti i izliti svih 7.000 galona kemikalije ili bi moglo doći do katastrofalne eksplozije“, rekao je Concialdi za CNN u subotu, dodajući da nisu sigurni na kojoj bi temperaturi kemikalija mogla planuti ili eksplodirati.
Dužnosnici su ranije rekli da je mjerač temperature dosegao maksimum od 100 stupnjeva, zbog čega je teško utvrditi koliko je unutrašnjost zapravo toplija.
Neki stanovnici prijavljuju simptome
Izloženost MMA-u može uzrokovati mučninu, vrtoglavicu i „značajnu iritaciju“ pluća i nosnih puteva, rekla je zdravstvena dužnosnica okruga Orange dr. Regina Chinsio-Kwong.
Kemikalija može imati voćni miris, iako samo osjet mirisa ne znači da je osoba bila izložena dovoljnoj količini da razvije simptome, dodala je.
Dužnosnici tvrde da kemikalija nije otkrivena u zraku, no neki stanovnici kažu da imaju simptome.
„Zaboravio sam zatvoriti prozor u četvrtak navečer i sada žalim zbog toga“, rekao je stanovnik Stantona Van Ly, koji je evakuiran u petak. „Grlo i unutrašnjost nosa su mi nadraženi, a supruzi se u petak navečer vrtjelo.“
Miguel Loo, koji živi sa zaručnicom u Westminsteru unutar zone evakuacije, rekao je CNN-u da on i majka njegove zaručnice imaju glavobolje od četvrtka.
EPA vodi nadzor kvalitete zraka kao dio zajedničkog kriznog stožera, dok zdravstvena agencija okruga Orange koordinira javnozdravstveni odgovor.
Harry Allen iz EPA-e rekao je u subotu navečer da je agencija postavila 24 stalna monitora koji rade 24 sata dnevno i nisu zabilježili prisutnost kontaminanata.
Evakuirani stanovnici pune skloništa
Zrak bi trebao biti siguran izvan zone evakuacije, rekla je Chinsio-Kwong, pozivajući ljude da napuste pogođeno područje.
Neki školski okruzi unutar zone evakuacije najavili su prelazak na online nastavu. Garden Grove Unified School District objavio je da će 13 pogođenih škola ostati zatvoreno „do daljnjeg“, a nastava će se održavati virtualno.
Westminster School District također je poručio roditeljima da budu spremni za prelazak na online nastavu sljedećeg tjedna.
Srednja škola Kennedy u Anaheimu otkazala je promociju zakazanu za petak i prebacila je na utorak, 26. svibnja.
Crveni križ otvorio je sedmo sklonište za evakuirane u nedjelju, nakon što su ostala dosegla kapacitet za noćenje.
Obližnji hoteli također su nudili snižene cijene tijekom blagdanskog vikenda.
„Ljudi moraju izaći iz svojih kuća i otići na sigurno mjesto jer kada se ovo dogodi, a ovisno o smjeru vjetra, ne možemo kontrolirati vremenske uvjete“, rekao je Covey.
Dawnedra Phillips, koja živi unutar zone evakuacije, rekla je za CNN-ovu partnersku postaju KABC da ozbiljno shvaća upozorenja vlasti i boravi u skloništu u Cypressu.
„Čekam da sve prođe jer ovdje imamo zajednicu i podržavamo jedni druge najbolje što možemo“, rekla je Phillips. „Bez obzira na godine, ovo će vam na neki način naštetiti.“
Ju Pyo, njezin suprug i troje djece završili su u drugom skloništu u La Palmi nakon što nisu uspjeli pronaći hotelsku sobu.
„Mi smo posljednja obitelj kojoj je dopušten ulazak. Bilo je oko 10:30 ili 11 ujutro, tako da smo imali sreće“, rekao je Pyo za KABC.
Kao i Phillips, i oni kažu da neće riskirati te će čekati dok vlasti ne potvrde da je sigurno vratiti se kući.
