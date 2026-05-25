proizvedene u NATO članici

Rusija: Na tankeru u crnomorskoj luci pronađene magnetske mine

Hina
25. svi. 2026. 13:39
FILE PHOTO: A tourist watches the MT Desert Kite oil tanker carrying Russian oil at Narara Marine National Park in the Arabian Sea, Gujarat, India, March 11, 2026.
REUTERS/Amit Dave/File Photo

Ruska Savezna sigurnosna služba (FSB) je rekla da je nekoliko magnetskih mina pronađeno na tankeru u ruskoj luci Ust-Luga na Crnom moru, objavila je novinska agencija Interfax u ponedjeljak.

Agencija je kazala da su mine pronađene na trupu tankera "Arrhenius", koji je pristigao iz belgijske luke Antwerp kako bi preuzeo ukapljeni zemni plin.

Prema podacima londonske burze LSEG, riječ je o tankeru koji plovi pod liberijskom zastavu, a njime upravlja Maple Mariner Holding iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Novinska agencija je citirala glasnogovornicu ruskog istražnog povjerenstva koja je rekla da su mine proizvedene u jednoj od zemalja članica NATO-a.

Mine su deaktivirane, kazala je.

